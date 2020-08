Descubren cómo ingresó el Covid a la Unidad Penal 7 de Azul

El Secretario de Gobierno y Gabinete de Azul, Alejandro Vieyra, confirmó que luego de una investigación epidemiológica se logró hallar el nexo que introdujo el coronavirus en la Unidad Penal 7 de Azul. En una entrevista con Tiempo de Radio,el funcionario confirmó que se detectó el caso cero de coronavirus y se trata de una persona que provenía de la Tandil.

Durante la entrevista, el funcionario explicó que "se ha detectado que el caso cero de la cárcel es de una persona que proviene de Tandil". A modo de reproche, el funcionario marcó que en Tandil no permiten el ingreso de gente de Azul. "No pueden ir ni siquiera al médico porque nos tienen vedados por una decisión no se sabe por qué, porque para provincia Azul no tiene circulación comunitaria. Bueno, el caso cero, es un guardiacárcel procedente de Tandil", detalló Vieyra.

El pasado domingo se habían reunido directivos del penal con los familiares de los presos, luego de que lo últimos plantearan su preocupación por el estado de los reos tras la filtración de información del trato que estaban recibiendo. Los directivos se habían comprometido a realizar hisopados en el penal.