La dueña del pitbull lo defiende: "Roy no es aterrador"

Luego de que vecinos del monoblock 15 ubicado en la calle Vélez Sársfield del barrio Amparo Castro denunciaran que un peligroso pitbull se apoderó de la terraza, la propietaria del perro se contactó con Infoeme y desmintió la versión de que el animal es peligros.

"Se llama Roy y no es aterrador", le dijo a Infoeme Ana Paula, la dueña del pitbull.

La mujer explicó que lo sacan a tomar aire a la terraza por las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no salir a la calle. "Me cuido, cuido a mis hijos. Por eso él está arriba, pero no es un perro descuidado", señaló.

La mujer dijo que el perro "no muerde a nadie" y también aclaró que "no está suelto". "No cuesta nada venir a mi casa, golpearme la puerta y decirme que el perro les molesta", se quejó.