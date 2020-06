Infoeme | nacionales | Coronavirus - 22 de Junio de 2020 | 22:34

Provincia pidió camas de terapia intensiva a Tandil

Son para pacientes con COVID-19 positivo que, en un eventual colapso del sistema sanitario, sean derivados a la vecina ciudad. El Intendente Lunghi confirmó la novedad y dijo que aún no tomó una decisión: “Si yo no tengo coronavirus, y traigo algo, y la interno en el Hospital, me puede infectar todo el Hospital” pero “si digo que no, yo no vivo en una isla, vivo en Argentina”.