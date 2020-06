Seguirá detenido un hombre acusado de amenazar y agredir a su ex pareja

En las últimas horas la jueza de Garantías Fabiana San Román resolvió que siga tras las rejas un hombre que se encuentra acusado de protagonizar múltiples ataques y agresiones contra su ex pareja, con quien tiene un hijo en común. Es por esta situación, para resguardar tanto la intimidad como la integridad de las víctimas, que se evitará el hecho de referir datos personales.

Lo que sí amerita su mención es la verdadera pesadilla que una mujer viene viviendo, como mínimo, desde el 2016, tal cual quedó expuesto en la resolución a la que tuvo acceso Infoeme. El caso más reciente, y del que se desprende la actual detención del imputado, se registró en la tarde del último 20 de marzo, cuando la víctima fue interceptada en las cercanías del cruce de avenida De los Trabajadores y Ruta 60.

“Si para mi mañana no me dejas ver a mi hijo te mato”, fue la amenaza que denunció la mujer, quien no sólo sufrió la amenaza verbal, sino que el agresor además la apuntó a la cabeza con un arma de fuego. El asedio siguió luego con llamadas y mensajes a su teléfono celular, tal cual quedó expuesto en las capturas de pantallas y pericias que se hicieron sobre ese artefacto.

Como si ello no bastara, el hombre además vulneró una restricción de acercamiento y comunicación vigente que había sido dispuesta desde el Juzgado de Familia local. La resolución, de la cual se encontraba debidamente notificado, era clara: “imponía por el término de 180 días el cese inmediato de los actos de perturbación, intimidación u hostilidad, comprensiva de no mantener contacto, acercamiento y/o comunicación con la nombrada por cualquier medio - verbal, físico, escrito, telefónico y electrónico”, puede leerse en la cita realizada desde el Juzgado de Garantías N° 1.

Es por ello que desde la secretaría de Violencia de Género, que tiene como coordinadora a la doctora Verónica Colombo y fiscal titular a Viviana Beytía, se encuadraron los hechos como “coacción agravada por el uso de arma” y “desobediencia”, todo en un contexto, precisamente, de violencia de género, una tipificación que fue compartida por la jueza San Román.

Lo que torna aún más dramático y preocupante el episodio son los violentos antecedentes, algo que fue ponderado al momento de prolongar la detención del acusado. Tal es así que el hombre fue detenido y condenado por un ataque en el que la víctima fue desfigurada, tal cual lo relató la mujer, refiriendo inclusive las diversas intervenciones a las que debió someterse. No conforme con ello, el hombre la llamaba desde una sede carcelaria de Sierra Chica para continuar con el asedio y amenazas.

“Estoy cansada de esta situación”, declaró la mujer a medida que pedía por medidas tales como botón antipánico y restricciones de acercamiento. “Le tengo pánico, cuando escucho su voz me paralizo, y cuando se me acerca no tengo reacción, pienso `bueno hoy me mata´”, añadió.

“Valoro especialmente el comportamiento exteriorizado por el sujeto agresor desde una perspectiva de género, y su total desprecio por la integridad psicofísica de su pareja, a quien amenazó con un arma de fuego, su renovado incumplimiento a las mandas judiciales no obstante haber sido condenado y cumplido prisión efectiva -a la pena de 5 años y 8 meses de prisión- por delitos en contexto de violencia de género hacia idéntica víctima, todo lo cual de nota el fracaso de los fines de la pena”, consideró la jueza al momento de fundamentar los riesgos procesales y, por ende, la aplicación de la prisión preventiva.

“Todo ello en consonancia con los postulados de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Bélem de Pará)”, concluyó a para luego disponer también que el acusado sea remitido al sector de población común de una sede carcelaria de Sierra Chica, donde ya se encontraba alojado.