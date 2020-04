La visita de Sergio Berni sirvió también para conocer más de qué van los cambios que se quieren implementar sobre la fuerza de seguridad bonaerense. Tareas en los controles, canales de mando y vínculo con los intendentes fueron algunos de los puntos a los que el ministro no eludió las consultas.

“Necesitamos al personal policial más en la ciudad y no tan estático en los ingresos”

“No hay discusión con el mando de la policía, el mando es unipersonal, indiscutible y lo ejerce quien está hablando”. Con su marca particular en cada respuesta, el ministro de Seguridad Sergio Berni brindó una conferencia de prensa en la que no esquivó ninguna consulta, es más, arrojó varios conceptos que podrían haber dado lugar a un intercambio aún más extenso. El rol y actualidad de la policía Bonaerense fue lo que abarcó la mayor parte de la conversación, arrojando respuestas que merecían su abordaje particular, más allá de la visita a nuestra ciudad en el marco de la pandemia.

Mucho de ello tiene que ver con una polémica que se ocurrió hace sólo cuestión de horas. Tal es así que se registró sobre el cierre de la jornada del miércoles y fue desactivada, o como mínimo postergada, a la noche siguiente. Todo se desprende de la directiva de retirar al personal de la policía Bonaerense de las tareas de control es puestos preventivos dispuestos por el avance del coronavirus, como sucede en nuestra ciudad en los dos únicos accesos habilitados.

Para dar un poco de marco, se trata de una resolución emitida desde la cúpula de la fuerza en la que se ordenaba con carácter de aplicación “muy urgente” que “no se autoriza la implementación de servicios vinculados a la interceptación de vehículos en tránsito y/o identificación de personas ya sea en rutas o calles de acceso a ciudades o localidades de la provincia con motivo de las restricciones sanitarias fundadas en la pandemia actual”. Obviamente la novedad replicó en todo el territorio bonaerense, ya que son los encargados de complementar a esas tares que son lideradas desde el área de seguridad municipal, entre otras dependencias.

Semanas atrás se publicó en el Boletín Oficial el nuevo organigrama de la fuerza, que alejó a los municipios de la toma de decisiones

Sin embargo, en la noche del jueves se conoció que esa medida había sido desactivada, o mejor dicho postergada. “No hay ninguna vuelta atrás”, enfatizó el ministro ante la consulta, para luego añadir que “en algunos distritos algunos Intendentes pidieron un poco más de tiempo, 24 o 72 horas para poder instrumentarlo”. “Es una cuestión dinámica, hay que generar cambios porque el mismo virus va cambiando y hay que acompañar a la sociedad, por eso ahí estará la provincia de Buenos Aires. En esta etapa necesitamos al personal más en la Ciudad y no tan estático en los ingresos. Se han controlado más de 10 millones de vehículos y no ha existido ningún problema”, completó.

Sobre los controles añadió que no es una tarea policía, sino “de conciencia de cada uno de los ciudadanos”. “Obviamente que la policía está abocada en colaborar en cada una de las actividades que los intendentes disponen. Ahora estamos haciendo una reconversión de la actividad policial que esta por sobretodo en el interior que por más de 30 días trabajó en controles en accesos durante las 24 horas. Haremos un recambio, hablamos con los intendentes para que haya mayor presencia de personal municipal para que la policía esté más concentrada en actividades urbanas. Y no tanto aferrada de manera estática en cada uno de los controles. No se levantarán los controles ni mucho menos, se profundizarán”, concluyó.

La reforma de la policía Bonaerense

La conversación con el ministro Berni no solo dio margen para seguir por algunos minutos más, sino que también arrojó varias frases que tranquilamente podrían haber sido título de esta nota. “El mando de la fuerza es una potestad del ministro y la ejerce”, subrayó cuando las preguntas avanzaron acerca, precisamente, de los cambios que se han realizado en cuanto a la dirección de la policía bonaerense y qué rol ocupan los municipios en este organigrama. “No hay discusión con el mando de la policía, el mando es unipersonal, indiscutible y lo ejerce quien está hablando. Después nosotros compartimos el comando y control con cada uno de los jefes comunales, la manera de llevar adelante de forma eficiente las tareas que tiene la policía bonaerense”, respondió sin mayores rodeos.

En este nuevo mapa una de las preguntas es cuál será el rol y funcionamiento de la policía Local, la división que fuera creada durante la gestión Scioli. “La policía local es de la provincia de Buenos Aires, hubo una gran división durante este tiempo, funcionaba por un lado la rural, por otro la local. Estamos integrándolo, el mando lo tiene el ministro, la coordinación es decir el comando, se trabaja fuertemente con intendentes para que sea más eficiente y mejorar el control”, añadió.

En ese marco también habló del mapa policial en cuestiones estrictamente geográficas, es decir en su división a partir de Jefaturas Departamentales, confirmando el regreso de Tandil a la jurisdicción de Azul, lo que significa en una suerte de pérdida de jerarquía para la ciudad serrana, algo que Olavarría atravesó hace algo más de un lustro. “Se hicieron las divisiones dentro de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver más con una coincidencia y superposición de los Departamentos Judiciales que tiene la provincia de Buenos Aires para ejercer de la manera más fluida por sobre todo la tarea administrativa que tiene la policía. Más allá de la prevención hay una tarea invisible, constante, intensa que tiene que ver con toda la actividad judicial y en ese sentido tratamos de hacer una economía de esfuerzos y que cada situación tenga una relación directa con el Departamento Judicial”, explicó.

Por último, habló del postergado proyecto de la policía Judicial, algo que lo tuvo como impulsor. “Yo llevé adelanta una de las iniciativas y presenté el Proyecto que fue aprobado por la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia de Buenos Aires. Es una decisión que tiene que poner en práctica el Ministerio Público Fiscal y son los responsables de determinar cómo y cuándo. Aliviaría el trabajo de la policía de seguridad pero para todo se necesita presupuesto, gobernar significa establecer prioridades y hoy está puesta en la salud y educación. Cuando exista la posibilidad seguro se avanzará”, finalizó.