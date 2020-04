Lo dijo el secretario gremial del SOECO, Gustavo Bustamante, en diálogo con Infoeme. Anticipó que hubo gestiones con el ministerio de Trabajo bonaerense y que aguardan una respuesta de la empresa en las próximas horas. Señaló que la situación en Cerro Negro y Losa afecta de manera directa a más de 400 familias y de forma indirecta a un total de 700 familias. “Alguien tiene que obligarlos a pagar lo que corresponde” sostuvo. Señaló que la manifestación a la Municipalidad que se evaluó para este martes “por ahora no la vamos a hacer”.

El Secretario Gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramista de Olavarría (SOECO), Gustavo Bustamante, habló este martes por la mañana con Infoeme y adelantó algunas de las últimas novedades del conflicto que mantienen con Cerro Negro y Losa a partir de una drástica reducción en el pago de los salarios correspondientes a la última quincena.

El sindicalista destacó las gestiones realizadas por el ministerio de Trabajo de Provincia: “Hicimos una presentación el día domingo y estuvieron trabajando el fin de semana, no solo por el caso nuestro, sino por la cantidad de reclamos que hay. Ayer hicieron el traslado de la presentación a la empresa y tienen hasta hoy – martes- al mediodía. Estamos a la espera de la contestación que haga la empresa” sostuvo

Pedimos que la empresa pague los salarios como dice el DNU

Remarcó que “es un tema a nivel nacional” y describió el impacto de la reducción en los salarios de los trabajadores: “Nos pagaron en promedio un 30% del salario. La quincena pasada nos pagaron el 20% menos del mes (un 40% de la quincena). Ahora nos redoblaron la apuesta porque nos pagaron solo el 30%. Es cierto que están en una posición cómoda porque estamos atados de pies y manos ya que se tiene que resolver a nivel nacional. Tenemos la fábrica parada, no podemos hacer asambleas, nos están diciendo que no se puede salir a la calle y es cierto porque se está haciendo un esfuerzo enorme. Tenemos un gobierno muy presente tanto a nivel nacional como provincial y da los recursos para eso como pagar el 50% del salario, la ayuda a monotributistas y nosotros nos preguntamos si con este esfuerzo hay o no que salir a la calle” dijo.

Bustamante consideró que “alguien tiene que obligarlos a pagar lo que corresponde. Atrás de todo está Sociedad Comercial del Plata que es una empresa con respaldo y el gobierno no les soltó la mano. Pero de ahí a que te paguen 12 mil pesos” advirtió.

Respecto al impacto a nivel local, precisó que “en forma directa dentro del marco del convenio afecta a unas 412 familias. Pero no hay que olvidarse que indirectamente hay gente en las oficinas, terceros que trabajan para Losa y Cerro Negro. Estamos hablando de 700 familias” sostuvo el dirigente ceramista.

Finalmente comentó que la movilización por las calles de la ciudad quedó en suspenso: “Agradezco al comisario Mauricio Pellendier que me llamó anoche para hacer todo prolijo. Pero por ahora no la vamos a hacer a la marcha, sabemos que con esta pandemia estamos complicando lo bueno que se ha hecho, más allá que la gente la tenemos arriba de nosotros” explicó.