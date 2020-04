La Semana Política: la política comienza a administrar la cuarentena

El capitalismo forzó la discusión y la economía no da para más. En la reactivación del país, ¿qué pasará con Olavarría? No tiene un santo, pero todos le rezan a la obra pública, la clave para el sector de la construcción. Un poco tarde, pero seguro: el Frente de Todos denunció “mala gestión” antes de la pandemia, con la consecuencia de un Municipio en Emergencia ¿se rompió una “tregua” entre los sectores políticos?

Alexis Grierson / @alexisdechillar





Llevamos un mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Un mes donde vivimos con incertidumbre, inquietudes, preocupación y sí, miedo. Por muchos temas: la salud, la familia, nuestros adultos mayores, y la economía. Tantos intentos por diferenciar los debates, el capitalismo lo impuso, y la cuarentena administrada será una realidad. En Olavarría, y en el país. Mientras tanto, la política hace lo suyo, y hubo cuestionamientos, polémicas, y algunos temas que requieren análisis.

¿Por qué el capitalismo forzó el debate Economía vs. Salud? Porque las empresas hablaron, y lo dejaron muy en claro: la situación no da para más. Por más salud que exista la posibilidad de despidos, quiebra de empresas y problemas que no tienen retorno aparecieron cada vez con más visibilidad. Una vida vale más para el gobierno, pero el capitalismo tiene otros planes.

Lo concreto es que después del 26 de abril la situación, otra vez, será distinta: según se logró confirmar por fuentes municipales, el Intendente Galli ya tiene el listado de actividades que solicitará al gobernador reactivar con las medidas sanitarias que se establezcan por protocolo. No se detalló aún qué actividades serán, pero sí que el paisaje de Olavarría se modificará una vez más.

Mientras tanto, la chance del “impuesto extraordinario” a las 12 mil personas con mayor patrimonio de todo el país sigue latente, y con grandes chances de tratamiento. La discusión está, ahora, en cómo tratarlo: la Corte se expidió y señaló que se podrá sesionar online. La oposición pasó de aceptar esta situación a realizarla presencial o nada. Cosas de la oposición.

Que sigue reorganizándose, que se mostró “unida” aunque con la referencia puesta, claramente, en Horacio Rodríguez Larreta. El opositor de Alberto Fernández, no sólo por liderar uno de los distritos más importantes del país, sino porque el propio presidente de la Nación lo eligió como opositor. Hablando en términos boxísticos, el que Fernández quiso que suba al ring. Y, a las claras, el “opositor responsable”. Que roza el cogobierno, claro está.

Y, en todo este lío de internas, quedó clara otra cuestión: Juntos por el Cambio es lo que podemos ver públicamente, con los roces, las diferencias y las posturas. No hay riesgo de peleas más allá de fisuras, y todo parece encaminarse a la unidad, que se resuelve puertas para adentro. Aunque a veces haya necesidad –y mucha- de mostrarlo afuera.

La obra pública, la reactivación y la prudencia

En medio de una pandemia y en medio de una profunda paralización de la construcción, la obra pública será el faro de la reactivación, por lo menos a primera vista con los primeros trabajos en Hospitales modulares y algunas obras pequeñas siempre con prioridad en la salud.

Clave, claro, para la industria de Olavarría: el cemento (y las empresas de servicios) necesitan imperiosamente la reactivación para comenzar a trabajar. ¿Necesitan obra pública en Olavarría? Sí, pero primero necesitan obras públicas donde sea. Si ese escenario se presenta, habrá un interesante horizonte. Una luz de esperanza entre tanta oscuridad por el coronavirus.

Pablo Torres, intendente de Laprida, fue uno de los que ya realizó anuncios: dijo que se construirán 28 cuadras de cloacas, y la localidad bonaerense llegará al 100% de cobertura, algo soñado para cualquier intendente sea del distrito que sea.

Sin embargo, el anuncio pareció apresurado al momento que está mirando el Ministerio de Obra Pública. Está claro que se realizará pero no quedó del todo claro la prioridad y el momento de inicio de la obra.

Sobre todo porque esta reactivación (y teniendo en cuenta la reunión que en Olivos encabezó la última semana Alberto Fernández, el Ministro Katopodis y la dirigencia de la UOCRA) dejó en claro que la intención es la de hacer más obras, “pero primero preservar la salud de la gente. Sin riesgo y sin que se infecten los trabajadores. Vamos a avanzar con los protocolos provinciales y en las prioridades de las obras”. ¿Cuál será la prioridad? Los Hospitales del conurbano, foco complejo del virus.

¿Fin de la tregua?

Tras un trabajo literalmente codo a codo entre las dos principales fuerzas políticas de la ciudad –resaltado en columnas anteriores- en el inicio de la pandemia por el coronavirus, todo parece ser obra del pasado. El domingo apareció la primera señal: el concejal del Frente de Todos, Ubaldo García cuestionó –con dureza, por momentos- la situación municipal en materia económica. La atribuyó a “una mala gestión del intendente Galli” y no a la pandemia.

Acá comienza el juego de los caminos para explicar los sucesos: hay un correlato al menos con lo que se viene señalando desde esta columna. La Municipalidad tenía los números “anaranjados tirando a rojizos” y por una futura reactivación de la obra pública y la industria todo comenzaría a mejorar. “Si esto no pasaba, para mitad de año estábamos encaminados” señaló una fuente del Palacio San Martín a Infoeme. Sin embargo, la pandemia.

Ahora hay dos teorías: quienes inevitablemente creían que esto iba a pasar, suceda la pandemia o no, y quienes creen que la llegada del coronavirus rompió todos los esquemas y, en definitiva, rompió la economía de la comuna.

Quizás un poco tarde, el Frente de Todos comenzó a cuestionar la situación económica del Municipio y la posibilidad, efectiva, de que pueda haber despidos. Lo había señalado la Federación de Sindicatos Municipales ni bien se conoció el decreto de Emergencia Económica, pero la política recién esta semana que pasó tomó el guante y pidió explicaciones.

¿Será un síntoma de la reactivación del Concejo Deliberante? El miércoles comenzaron las reuniones y desde la semana próxima las reuniones de comisiones se realizarán por videoconferencia, para intentar reactivar la acción deliberativa, completamente paralizada desde la declaración de aislamiento obligatorio.

Inevitablemente, y más allá de que todo parece volver de a poco a la normalidad, es un mundo nuevo, de vernos las caras por videoconferencia, de celebrar buenas noticias con amigos, acompañarse e incluso, el sexo en modalidad virtual tal como lo aconsejó el Ministerio de Salud de la Nación. Mientras tanto, tratamos de adaptarnos a lo que pasó, lo que pasa y pasará.