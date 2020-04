Comerciantes Unidos emitió una solicitada y expresan “incertidumbre del sector minorista”

Desde Comerciantes Unidos Olavarría realizaron y difundieron una solicitada a través de la cual apoyan la cuarentena obligatoria pero a su vez expresan una serie de preocupaciones que afectan al sector minorista.

La misma inicia de la siguiente forma “apoyamos absolutamente la medida de Cuarentena Obligatoria para evitar la propagación del Coronavirus”.

Aunque a continuación manifestaron que “también queremos expresar nuestra incertidumbre como Comercios minoristas, ya que nuestra Agrupación se ha caracterizado por defender a las pequeñas empresas porque entendemos que siempre son las más desprotegidas ante el poder económico que predomina y lucha con herramientas que son difíciles de desentrañar”.

Ante la situación que los inquieta sobre cuestiones que “afectan a los minoristas” hicieron hincapié en los siguientes pedidos:

- Los Comercios locales, en su mayoría, compran los productos en los llamados Distribuidores Mayoristas, y luego los revenden en sus pequeños almacenes. Esos "Distribuidores" amanecen cada día con precios más y más elevados. Una realidad que lleva al empobrecimiento del bolsillo de la ciudadanía. Entendemos que, tal vez, no es una elección del Comercio Mayorista y que hay que investigar el camino de la producción. Por ello consideramos fundamental exigir el cumplimiento de los precios máximos de referencia.

- Como Comerciantes consideramos fundamental sostener los sueldos y puestos de trabajo, por lo que nos es primordial tener lineamientos especiales con respecto a las cargas impositivas. Por lo tanto, solicitamos al Municipio impulse planes de contingencia que tengan en cuenta la realidad de la situación de muchos Comercios.

- Por otro lado, notamos que las grandes cadenas de hipermercados que comercializan productos varios se encuentran en una actividad normal, no respetando la normativa nacional que indica que sólo se puede ofrecer la mercadería alcanzada por el decreto de necesidad y urgencia 297/2020. Ésta situación también fue advertida por la CAME quienes enviaron una nota a la Subsecretaria de Comercio Interior, Lic. Paula Irene Español, a quien le manifestaron la preocupación "ante la situación de desventaja que padece el Comercio minorista frente a súper e hipermercados que incluyen dentro de su oferta productos como textiles y electrodomésticos". Entendemos que, como se está desarrollando en otras ciudades, estas cadenas deben ajustarse a la ley y no ofrendar artículos que no estén contemplados por el decreto anteriormente mencionado, evitando así el incentivo a que la gente rompa la cuarentena y se traslade innecesariamente, como, también, cuidar de la actividad comercial local. En relación, le pedimos al Ejecutivo local que haga cumplir el decreto. Cabe destacar que, distintas organizaciones Pymes con las que tenemos contacto, incluso la CAME, nos han hecho llegar fotos de cómo están cerradas con film las góndolas con productos que no deberían ser comercializados durante la cuarentena obligatoria.

- No queremos dejar de mencionar una preocupación constante en la mayoría de las actividades productivas y comerciales que es el clearing bancario. Consideramos de relevancia que se entienda que sin actividades laborales es imposible contar con el dinero para afrontar sueldos (que como ya mencionamos son nuestra prioridad), impuestos, y, sumar, los cheques librados. Como pymes, necesitamos una revisión de está medida tomada por el BCRA.

Finalmente indicaron que “estamos a disposición del Municipio para colaborar en lo que sea necesario para evitar la propagación del Coronavirus o ayudar en lo que se disponga. A su vez, volvemos a solicitar una comunicación fluida para poder conformar una mesa donde confluyan diferentes sectores y problemáticas a resolver”.