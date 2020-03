Guillermo Santellán: “Hubo poco de políticas de estado”

Guillermo Santellán y Mercedes Landívar, Integrantes del interbloque del “Frente de Todos” analizaron el discurso de apertura de sesiones del intendente Ezequiel Galli.

En diálogo con los medios locales, Santellán dijo que el del Intendente “fue un extenso discurso con mucha descripción de programas y de actividades pero con poco de trazos de políticas de estado”.

“No podemos rescatar políticas que muestren cuál es el futuro de Olavarría. Y eso es un trabajo que, en la medida que el intendente propone tender puentes vamos a tener que aceptar el convite, para poder colaborar y que desde nuestra visión lograr Olavarría sea una ciudad que se pueda planificar a futuro y en este sentido cuenta con nosotros para hacer el aporte político sino también técnico” señaló.

Consultado sobre si consideraba genuino el llamado al diálogo dijo: “Pertenecemos al Frente de Todos. El país ha dado una muestra cabal de que resuelve sus problemas en democracia. Nosotros tenemos esa vocación y lo vamos a honrar en función al proyecto político que defendemos” sostuvo.

Por último se refirió a la situación económica y el rol del estado municipal: “Son temas que vemos con preocupación porque más allá de los discursos en las acciones vemos que en el inicio del nuevo mandato lo único que han hecho es atacar el bolsillo de los vecinos.

Vemos con mucha preocupación el aumento de las Tasas sobre todo porque desde el gobierno nacional y provincial se baja una fuerte línea para ver cómo hacemos un esfuerzo para que la inflación no tenga ese impacto

Por su parte, Mercedes Landívar se refirió a la mención a la Emergencia en Violencia de Género: “Celebramos que haya tomado varias líneas de acción que tienen que ver con el articulado del proyecto que presentamos desde el Interbloque en conjunto con las organizaciones. Creemos que está muy bueno y mencionan línea de acción como acompañamiento fuera de horario con un equipo interdisciplinario que eso está previsto, tratar las masculinidades, la suma de personal que es algo que venimos reclamando” reconoció.

Sin embargo advirtió que a Galli “lo noté enojado haciendo alusión al uso político y en ese sentido me parece una falta de respeto porque el trabajo no es solo nuestro sino que tomamos la demanda de las organizaciones sociales, de la Facultad, de la Defensoría y del Frente Ni Una Menos atento a que el Ejecutivo no tomó la necesidad de plantear la emergencia entonces vinieron a nosotros” sostuvo.

Además cuestionó algunos otros puntos del discurso del Intendente: “Cuando habla de desarrollo social e inclusión social nosotros destacamos que hubo un gasto de $40 millones el año pasado entre los meses de julio y octubre que coinciden justo con la campaña electoral y que para el presupuesto de este año se prevén $28,5 millones. Es algo para pensar porque el país sigue en crisis y no entendemos el porqué de este recorte” advirtió Landívar.