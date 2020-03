Sigue el reclamo de los remiseros: "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados"

El reclamo y malestar por parte de los remiseros locales continúa: primero se manifestaron pidiendo respuestas al Ejecutivo por la inhabilitación que tienen en el marco de la pandemia para trasladar personas. Seguidamente el secretario de Gobierno Municipal, Hilario Galli, insistió en la distinción entre taxis y remises argumentando que "no es el Municipio el que no permite que circulen, es un decreto nacional". Pero esta respuesta no les bastó.

Este domingo, uno de los trabajadores volvió a tomar contacto con Infoeme y refirió a las palabras del funcionario municipal: "Hilario Galli se excusó esto viene de un decreto nacional, lo leí por completo y lo único que refiere a transporte son los artículos 12, 17 y el 21".

En ese sentido, sostuvo convencido de que "en ninguno de los ítems anteriormente mencionados se especifica sobre el funcionamiento de los públicos ni privados". "Esto no es así y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", aseguró al finalizar dejando a la luz la continuidad de su reclamo.

“Ahora el taxista trabaja como remis. Nos están sacando todos los clientes a los remises, están trabajando como un remis. Es injusto, estamos disconformes”, reprochó en otra entrevista con este Diario.