Remiseros: “Que alguien nos dé una respuesta, 50 familias quedaron sin trabajo”

En las últimas horas una importante polémica se originó a partir de las resoluciones emitidas por la emergencia sanitaria por el coronavirus, más precisamente con las restricciones para mitigar el avance de la pandemia. Entre los rubros que debían cerrar fueron incluidos los remises, que debieron limitar su servicio al de delivery, ya no viéndose habilitados para el transporte de personas.

La disconformidad se hizo aún mayor debido a que para esta tarea no sólo se habilitó a los colectivos, sino que, tal cual se enfatizó en las últimas horas desde el Ejecutivo local, también a los taxistas. Fue en rechazo a esto último que decenas de remiseros se convocaron en la mañana de este sábado en el frente de una agencia ubicada sobre avenida Del Valle al 2700. “Queremos hacer visible nuestra disconformidad, que alguien nos dé una respuesta”, se quejó uno de ellos en diálogo con Infoeme.

“No sabemos con quién comunicarnos al estar todo cerrado”, añadió cuando se le indagó acerca de cuáles serán las medidas a tomar o puertas donde golpear. “No nos están dejando trabajar”, añadieron y narraron cómo en otros municipios fueron exceptuados y sus colegas pueden seguir viajando.

“Por qué esta diferencia, si la van a hacer háganla bien”, añadió antes de dar cuenta del principal punto de enojo y disconformidad con la medida. Los remiseros consultados afirmaron estar de acuerdo con las medidas preventivas para cuidar la salud de los olavarrienses, por ello es que reclaman que las medidas sean iguales para todos. Fue allí que contó una situación particular que les tocó atravesar con un chofer que fue infraccionado por levantar un pasajero en la zona del bingo local.

Narró que cuando consultaron sobre la situación a autoridades locales se les explicó que ese tipo de viajes sólo pueden ser realizados por taxistas, que los remiseros deben tomar aquellos por los que son contactados al número de la agencia. “Ahora el taxista trabaja como remis”, enfatizó asegurando que ahora también están tomando viajes que reciben por teléfono. “Nos están sacando todos los clientes a los remises, están trabajando como un remis. Es injusto, estamos disconformes”, reprochó a medida que pedía controles también sobre los taxistas.

“Quedaron 50 familias sin trabajo, nosotros estamos acá porque pensamos en esa gente. Son 50 choferes que sino trabajan no cobran, no podemos salir a vender el auto para afrontar esta situación, es imposible”, finalizó.