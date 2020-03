Adelantan la vacunación antigripal y será aplicada casa por casa

En el inicio de la tarde de este viernes una interesante novedad fue anunciada por el municipio, desde donde se decidió adelantar el inicio de la campaña de vacunación antigripal y que las mismas serán aplicadas casa por casa en los próximos días.

A partir de la jornada de sábado, enfermeros y personal de los CAPS estarán encargados de realizar la vacunación casa por casa, acompañados por miembros de diferentes gremios locales, referentes de la oposición, funcionarios provinciales y nacionales, que prestaron total disposición para el traslado del personal de salud. Desde el municipio se enfatizó que el personal de salud que aplicará las vacunas va a estar debidamente identificado.

En principio, se vacunará a los pacientes con factores de riesgo, que son personas mayores de 65 años, niños y niñas entre los 6 meses y los 2 años, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, con inmunodeficiencias, diabetes y obesidad mórbida. Sobre esto último se añadió que los pacientes necesitan presentar certificado del médico de cabecera, que puede enviárselos por mail o por whatsapp.

Se subrayó que el personal pasará casa por casa y que no hay que inscribirse en ningún lado, por lo que se reiteró que no es necesario que nadie salga de su domicilio. Es importante remarcar que se inicia antes de tiempo -en otros años suele comenzar a mediados de abril- y que no es una vacuna contra el coronavirus.

“Que la gente se quede en sus casas. El personal de salud irá a cada domicilio para aplicar la vacuna. Les pedimos que por favor tengan paciencia, que con el correr de los días iremos a toda la población, pero ahora la prioridad la tienen los grupos de riesgo”, sostuvo el secretario de Salud Germán Caputo.