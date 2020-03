Su tono ya parece otro, se le nota el alivio. Georgina Randazzo habló nuevamente con Infoeme, tal cual lo hizo a fines de la semana pasada. Pero en esta ocasión el escenario ya es otro, lo que temía no pasó, su padre, a quien denunció por abuso sexual, no se le concedió la morigeración que pidió en su detención.

En otras palabras, no tendrá arresto domiciliario. Sí se accedieron a otra serie de pedidos vinculados con tratamientos en su salud, en algo en lo que ya se le impartieron diversas órdenes al Servicio Penitenciario Bonaerense, según logró conocer este Diario en consultas con el Poder Judicial azuleño.

“No lo sé específicamente”, respondió cuando se le consultó de los porqué de la resolución que fue tomada desde el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, mismos magistrados y escenario donde más adelante se llevará a cabo la instancia de debate oral que será bajo la modalidad de juicio por jurados. “Por no tener argumentos contundentes, supongo yo que es eso”, añadió.

“Estoy más tranquila, segura y confiada, ahora resta esperar el juicio”, continuó a medida que daba lugar a los agradecimientos, apartado en el que le dio un lugar preponderante a las referentes de Animate Liliana cuenca y Micaela Álvarez.

También tuvo palabras de elogio para la Justicia, “lenta pero actuó como corresponde”, consideró. “Todo este proceso me generó mucho dolor, pero está llegando el momento de poder demostrar mi verdad”, subrayó dirigiendo el mensaje no sólo a su agresor, sino también personas de su entorno -y por ende también del suyo- a quienes no titubeo de catalogar como “secuaces”. “Esta resolución me permiten levantar más alto mi cabeza”, concluyó.