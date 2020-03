Un joven de nuestra ciudad tomó una destacable postura que es la de realizar mandados gratuitos para aquellas personas que por su condición no pueden salir de su casa debido a las medidas preventivas contra el coronavirus. “Este es mi granito de arena”, narró.

Es motomandados y ofrece viajes gratuitos para la gente que no puede salir de su casa

Entre la paranoia y el temor también surge la solidaridad, el deseo de tender una mano a aquellos que lo necesiten. “Mi beneficio acá es ninguno, la satisfacción de poder ayudar a la gente mayor”, narró a Infoeme Diego Puertas, un joven motomandados que decidió llevar adelante una iniciativa destacable, que es ni más ni menos que ofrecer su servicio de manera gratuita a aquellas personas que por precaución no deben salir de su casa.

Le cueste poner o encontrar las palabras. Siempre es difícil hablar de uno y más cuando se sabe que la acción es noble y sincera, “que la gente confíe”, se atajó como buscando explicar que sinceramente hace lo que hace de corazón. Tal es así que enfatizó que lo que lo mueve “son los valores que mi mamá me enseñó”.

Diego tiene 30 años y un hijo de dos años y narró que la decisión también la discutió con su pareja, ya que no deja de ser su modo de vida y medio de ingreso de dinero, más en tiempos tan complicados. “Ella me dijo que sí, que estaba bueno lo que hacía”, narró sobre esa conversación con su novia.

“Hace más de diez años que trabajo de motomandados, la gente mayor quizás es la que más necesita, no sólo ahora, sino en general y ahora con todo esto es peor”, relató a Infoeme. “Más que esto no puedo dar, mi granito de arena es este, llevar o traer una cosa, para mi es una boludez pero para la gente mayor es realmente algo imprescindible porque no lo puede hacer”, narró.

“Durante estos 15 días toda aquella persona mayor a 60 años, más o menos, voy a brindarle el servicio gratuito”, añadió, por si quedaban dudas de qué se trataba el favor que les va a hacer. Lo que sí, pidió un favor, “lo que es compras o esas cosas, si las pueden evitar, mejor. Por el tema de las demoras, pero sí llevar y traer, o bien hacen un pedido y yo lo retiro sin cargo”, explicó.

Por último, relató que quien lo quiera ubicar lo puede hacer al 2284 610774, “si es por mensaje de Whatsapp mejor, sino me llaman que tampoco va a haber drama”, concluyó.