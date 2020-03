Búsqueda de Lucas Simón: “Sé que Dios lo va a traer de vuelta a mi hijo” 

Familiares y amigos de Lucas Simón volvieron a marchar este domingo a una semana de su desaparición. Esta vez el punto de reunión fue el Paseo Jesús Mendía.



En diálogo con los medios, Gladys, madre del joven, expresó: “Es un momento duro, muy difícil. Inexplicable. No entendemos que pudo haber pasado, no tenemos pistas concretas. Sabemos que la policía está trabajando y está intensificando la búsqueda pero no hay nada concreto y es llamativo. La policía está haciendo su trabajo, nosotros no tenemos información” dijo.

“La policía está haciendo lo suyo pero por ahí las pistas son falsas. Esta causa la pusimos a los pies de Cristo. Dios es lo supremo, no es hombre para mentir y no desampara. Ama a sus hijos y sabe si lo amamos o no” continuó.

Entre lágrimas, Gladys dijo: “Yo sé que mi hijo está vivo y Dios me lo va a traer de vuelta. La policía está haciendo todo y lo agradezco. No voy a decir que estoy totalmente conforme porque sentí que le proceso había sido lento. Confío en el Dios que tengo, va a mostrar su gloria y mi hijo va a volver”.



“Mi corazón va muriendo de dolor cada día. Tengo sentimientos de madre, pero voy a seguir de pie porque mi Dios es mi fortaleza y sé que lo va a traer de vuelta a mi hijo” agregó.

Respecto a la posibilidad que no se encuentre en la ciudad, manifestó: “No sé qué puede haber pasado. Como madre siento que mi hijo no está caminando por la ciudad como muchas versiones han dicho. Siento que mi hijo está retenido en algún lugar, en contra de su voluntad. O puede que se haya ido y esté en lugar. Pero no tiene un corazón cruel para hacernos sufrir a una familia” consideró.

Finalmente y en la previa de marchar junto a más de un centenar de allegados, afirmó: “No vamos a entorpecer la investigación. Si alguna vez cometimos alguna torpeza por estar shockeados pedimos perdón. Lo hicimos sin querer no de mala gente, sino porque esta situación más ha desbordado”.