Proveedor de viandas le reclama a Cartellone por “falta de pagos”

Se suman reclamos en materia de pagos a la empresa Cartellone, encargada de la obra de ampliación de L’Amalí. A finales del mes de febrero conflicto con los trabajadores y ahora se acopla el de proveedores con la parte civil de la firma.

Infoeme dialogó con Alfredo Aquila, administrativo contable de El Molino, quien manifestó preocupación: “realizamos viandas desde el año pasado, en principio pagaban con alguna dificultad pero se solucionaba en 24/48 horas. Después los pagos corrían por parte de Loma Negra (por un convenio que hubo entre ellos”. A partir de esto “abonaban a mitad de mes pero viene muy atrasado” sostuvo y ejemplificó: “en febrero deberían haber pagado la factura correspondiente a diciembre y no pasó, lo que genera un gran inconveniente”.

Seguidamente contó la complicada situación que mantienen con proveedores y empleados: “siempre entregábamos los cheques posteriormente a los pagos, al no pagar se corta la cadena de ingreso, te come los pocos pesos que tenés en el banco”. Ahora “nos encontramos con que no han pagado, llega fin de mes, pagamos los sueldos en partes, igual que a los proveedores”.

Mañana viernes 13 “deberían pagar lo de diciembre y no pagaron noviembre aún. Tenés dos meses adentro. Para una empresa como la nuestra es una suma bastante cuantiosa”, se lamentó Alfredo en conversación con este Diario y alcaró que –para la parte civil- "somos los únicos que elaboran la comida".

¿Cuál la respuesta de la empresa ante el reclamo?: “En principio indican que van a pagar a fin de mes. Ellos dicen que Loma Negra no les ha certificado una estructura que terminaron, que debe ser cierto o no, pero yo les cobro a ellos porque es a quienes les brindo el servicio, básicamente”.

Una cadena. “Dicen diferentes cosas todo el tiempo y yo le doy la cara a los proveedores. Es una lamentable cadena que se va generando”, detalló con respecto a las consecuencias que traen aparejadas.

Al culminar la nota, el administrativo se lamentó por lo que cuesta pagar sueldos y seguir adelante con el negocio. “Espero que la situación se resuelva rápidamente”.