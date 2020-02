“Desde que volvimos perdimos muchos partidos, es algo para ocuparse”

Este martes Estudiantes no pudo con la intensidad de Centro Español, cayó 72 a 67 y no consiguió retornar a la senda del triunfo.

Mariano Marina y Patricio Rodríguez dieron su análisis de lo que fue la cuarta derrota del “bataraz” en el año.

La bronca lógica que produce la derrota, no le impidió a Patricio Rodríguez hacer una síntesis lógica de lo que fue el partido: “Más allá del resultado, la forma de juego no fue la mejor. Tuvimos un buen primer cuarto y mitad del segundo, después entramos en una debacle que le permitió a ellos acercarse, ponerse adelante y manejar la ventaja” para después agregar: “Pudimos levantarlo al final pero no es lo mismo ir palo a palo que tener que limar una diferencia en el último cuarto; lo hicimos medianamente bien pero no alcanzó”.

Mientras la confianza de Centro Español aumentaba la de Estudiantes se iba perdiendo y si bien tuvo una levantada en la segunda mitad del cuarto final no le alcanzó para forzar, al menos, un tiempo extra. Al respecto Pato mencionó: “Sabíamos que son duros, intensos en cualquier cancha, que siempre complican… por algo están donde están y hoy fueron mejores que nosotros”.

El calendario obliga a dar vuelta rápidamente la página porque este jueves Estudiantes recibe a Del Progreso y luego se le viene una nueva gira y en diez días el Súper 4. Pensando en todo eso Rodríguez comentó: “Tenemos que seguir trabajando y tratar de revertir la situación porque hay muchísimo para mejorar. Desde que volvimos -NdR: el 10 de enero pasado- perdimos muchos partidos, más que en la primera mitad de la temporada, eso es algo para ver para trabajar… es para ocuparse pero no para preocuparse porque todavía falta un montón”.

Por último el alero fue contundente al mencionar como plantear lo que se viene “debemos jugar mejor, eso mejor te va a dar más chances de ganar. Tenemos que enfocarnos en nuestro juego, que lo hemos perdido un poco, de a ratos lo encontramos pero tenemos que ser más consistentes”.

Por su parte, Mariano Marina expresó: “No le encontramos la vuelta, en un momento les sacamos 15 puntos y cuando creíamos que le estábamos encontrando la vuelta se nos vinieron y se llevaron un buen partido”.

En el análisis del desarrollo del juego, el base comentó que “en el primer tiempo supimos cerrarles los caminos que tenían ellos y si bien siempre se acercaban supimos sacarle una buena diferencia, pudimos jugar nuestro juego, nos pasamos la pelota, luego ellos no encontraron la vuelta y eso nos complicó. Hay que levantar cabeza ya que el jueves tenemos otro partido, ante un equipo que tampoco conocemos. Hay que seguir trabajando, falta mucho”.