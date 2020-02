Acampe barrio UOCRA: “Antes de ir a la calle traeré muebles, la carpa y me quedaré acá”

Continúa el acampe de los adjudicatarios del barrio UOCRA que inició el pasado lunes. Son 27 las casas que restan entregar, la problemática no es nueva ya que lleva más de una década y el cansancio ya se visibiliza.

Tras cuatro días de acampe, Mercedes, una de las adjudicatarias dialogó con Infoeme sobre cómo llevan adelante esta situación, tener que dejar la comodidad de sus casas, armar una carpa y llevar a tus hijos – en el caso de Mercedes son dos, un bebé de 9 meses y una nena de 5 años-.

Acá estamos firmes, todavía esperando. Sostuvo en primer lugar la adjudicataria.

Sobre algún tipo de respuesta Mercedes contó que “vinieron concejales del oficialismo, nos preguntaron por el tema, dijeron que iban a estar averiguando y que la semana que viene viajaban a La Plata para hablar con alguien del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores para ver cuál es el problema y buscar llegar a algún acuerdo”.

En cuanto a la situación que atraviesa y cómo la lleva adelante transmitió “en este momento estoy mal, en marzo se me termina el contrato y no lo puedo renovar, mi marido hace dos meses que empezó a trabajar y no tenemos el dinero para pagar otro alquiler así que estoy acá y acá me quedaré”.

Antes de ir a la calle traeré los muebles, la carpa y me quedaré acá, es lo único que puedo hacer, afirmó.

En cuanto a la modalidad del reclamo Mercedes aseguró que “por ahora es pacífico pero si no tenemos respuestas a mí me agarra la desesperación y no sé qué haría. Me gustaría que se pusieran en nuestro lugar”.

Finalmente y sobre las expectativas dijo que “ya de promesas estamos cansados, pero yo por lo pronto me voy a seguir quedando. Voy a seguir firme acá esperando, tengo fe que esto va a salir”.

Otra de las cuestiones que manifestaron es que aguardan el diálogo con algún referente provincial y del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores.