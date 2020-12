Ola Bus no soluciona el conflicto y crecen las quejas de los usuarios

En el séptimo día de paro de los choferes de Ola Bus, que reclaman por falta de pago de montos retroactivos y la segunda parte del aguinaldo, todavía no se logró llegar a un acuerdo entre las partes y se espera que la medida continúe vigente “hasta este lunes o martes”, cuando los cerca de 40 trabajadores afectados perciban el depósito de sus haberes en sus cuentas de ahorro.

El paro del servicio, que afecta a la línea interurbana de pasajeros de Ola Bus -principalmente a los vecinos de las localidades serranas- está siendo llevada a cabo por todos los empleados de la empresa, después de que su situación económica se complicara tras el retraso en los pagos correspondientes.

“Recién terminamos la audiencia en el Ministerio de Trabajo y no han entrado subsidios, están al caer pero todavía no ha ocurrido. Si entran hoy, lo más pronto que vamos a poder cobrar va a ser lunes o marte, así que por el momento seguimos con la medida de fuerza”, manifestó Jorge Padín, delegado Gremial de Ola Bus, quien se encuentra desde hace una semana inmerso en tratativas con las diferentes partes para poder darle una respuesta favorable a sus compañeros.

Los empleados de la empresa, que se comprometieron a levantar el paro ni bien se depositen el dinero en sus cuentas de ahorro, ahora deben esperar hasta los primeros dias de la próxima semana para ver si efectivamente perciben el salgo correspondiente, mientras tanto, son muchos los usuarios del servicio que se vieron afectados por esta interrupción de los viajes, que en muchos de los casos, aparte de una complicación de la vida cotidiana, significa la incorporación de una gasto que se hace difícil de afrontar.

“La verdad que voy todas las semanas y se me está complicando mucho, tengo toda mi familia en Olavarría y se me complica mucho, tanto para las fiestas como para el trabajo, me he tenido que organizar para eso. Voy todas las semanas a los bancos, para depositar y para cobrar, porque todos los bancos están allá, y los remises ahora están bastante caros, a mí me sale 500 de ida y 500 de vuelta un remis”, manifestó una vecina de Hinojo, quien aseguró que se le está “haciendo difícil” sostener la movilidad que ella requiere por cuestiones laborales.

“Por el trabajo tengo que ir como mínimo tres veces por semana a Olavarría, y tengo muchos conocidos que están peor, que tienen que ir todos los días, y con esto se está haciendo realmente muy difícil, manejarte en remis se hace imposible de afrontar”, dijo otro vecino de Loma Negra, quien aseguro que la interrupción “mata a las localidades”, las cuales cuentan con una gran cantidad de habitantes que dependen del servicio tanto por razones médicas como laborales.