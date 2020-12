Juntos pero separados y brindis Spears: el original video para cuidarte en Navidad

Mucho es lo que se ha hablado sobre los recaudos y protocolos para prevenir los posibles contagios de covid-19, pero aun así son muchas las personas que no están del todo seguras sobre qué deben hacer o cómo implementar esos protocolos en una ocasión tan especial como lo es la celebración de Navidad.

Es por esta razón que el Distrito 7 del Colegio Profesional de Seguridad e Higiene de Olavarría realizó un video con todos los tips para organizar un festejo navideño lo más seguro posibles y llevar al mínimo la probabilidad de que surjan contagios durante la celebración de esta fecha.

“Reglas básicas para disfrutar sin lamentar”, se titula el video, y en él se especifican todas las medidas que es conveniente tomar para poder evitar posibles contagios entre los familiares y amigos que se reúnan para esta ocasión.

“Charlar como si hubieras comido ajo. Manteniendo la distancia social”, es el primer consejo que se especifica en el video.

Otro de los tips que se incluyen son:

“Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo ¡Cada vaso o copa con nombre!”

“Se mira y no se toca. Mírame, charlame ¡Pero no me abraces! Que un te quiero hoy vale más decirlo que desmotrarlo”

“Juntos pero separados. Disfrutemos estar juntos, pero sentémonos separados”.

“All you can buffet. Parate, servite, sentate. La mesa de comida lejos de todo”.

“Manos limpias corazón contento, en navidad también limpiemos nuestras manos cada 30 minutos ¡Una campanada de aviso puede ser un buen juego!”.

“Santa caos is comming. Organicemos el momento de dar los regalos ¡Que no sea un caos!”.

“Family Photo. Pensemos ideas divertidas para la foto familiar, siempre teniendo en cuenta la distancia”.

“El nuevo invitado: el cubrebocas. En navidad también usemos cubrebocas, podríamos dar un premio al que más lo uso”.

“Hagamos como la lechuza, en navidad no se habla del virus, del trabajo o de política”.

“Brindis Spears. El brindis de lejos ¡Sin chin chin! Golpear un cubierto en el vaso puede ser la nueva forma de brindar”.

“Si lo haces bien nos vemos el 1. Si hacemos las cosas bien nos vemos todos el primero!”, concluye el video.