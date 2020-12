Laprovittola y la Selección Argentina: “Después de Olavarría pensó en dejar la Selección”

Días atrás se realizó la presentación del libro El Legado y en una magnífica charla entre su autor Germán Beder y los basquetbolistas Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Luis Scola recordaron el recorrido de la “Generación Dorada” hasta el subcampeonato del mundo logrado en China. Además participó el olavarriense José “Mosquito” Montesano.

Entrevistado por el periodista olavarriense, el oriundo de Bahía Blanca presentó su libro donde narra la historia de la selección que logró el subcampeonato en el Mundial de China en 2019.

La publicación está dividida en tres partes y capítulos cortos, además de que el prólogo está escrito por Sergio Hernández, pero en la presentación una de las anécdotas incluye a Olavarría.

Luis Scola desde Italia, Facundo Campazzo desde el mismísimo vestuario de los Denver Nuggets y Nicolás Laprovittola desde Madrid participaron de la presentación que tuvo como moderador al “Mosquito” Montesano.

“`Lapro´ después de la ventana de Olavarría, cuando Argentina pierde contra Uruguay, pensó en dejar la Selección y me lo contó tomando un café” recordó el autor de El Legado y el mismo basquetbolista contó: “Después de Olavarría, no sentía que estaba a la altura de la Selección. Fue un momento que me replantee muchas cosas en mi carrera pero no fue por ese partido en particular, fue un momento de mi carrera personal que estaba sin jugar".

“Germán me invitó al otro día de ese partido a romper la dieta y charlar porque no todo es color de rosas, lo que conseguimos en China fue producto de un camino que tuvo tropiezos que nos hicieron más fuertes” sentenció el actual jugador de Real Madrid.

Anécdotas miles y la confirmación del capitán “albiceleste” de que el ex entrenador de Estudiantes fue el mejor coach de su carrera dijeron presente en la conferencia de prensa donde se lanzó “la historia de un grupo que le torció la mano al destino” como indica su autor.