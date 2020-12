Efecto Loma Negra: las localidades unifican sus reclamos al municipio

Siguiendo los pasos de Loma Negra, donde los vecinos se autoconvocaron para hacer visibles sus reclamos, el resto de las localidades de partido se encuentran en la misma sintonía. Durante este fin de semana se reunirán en asamblea en Sierras Bayas, Sierra Chica e Hinojo. Y además, estarán presentes en el debate del Presupuesto 2021 que se realizará en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.

En el diálogo con los vecinos de las distintas localidades que pertenecen al partido aparecen puntos en común y reclamos autóctonos que responden a las necesidades de cada lugar. El primero y más importante es la distribución de los recursos obtenidos del Impuesto a la Piedra. Y siguiendo esa misma línea, el escaso espacio económico que poseen en el Presupuesto 2021 presentado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante.

El pedido por el retorno del Impuesto a la Piedra

Esta es la madre de todas las batallas. La poca integración de las localidades en la ejecución del presupuesto es lo que genera el actual abandono y falta de mantenimiento de los lugares. Los pastizales en las plazas, el mal estado de las calles, los problemas con el agua son la consecuencia de esa gestión económica deficitaria para los "pueblos" olavarrienses.

Teniendo en cuenta el nacimiento del Impuesto a la Piedra, en el espíritu mismo de la ley se encuentra la inversión por parte del Municipio de lo recaudado en el desarrollo de las localidades. Tiene una finalidad productiva y para generar puestos de trabajos. “Sino el día que se termina la piedra, quedan pueblos fantasmas”, señala con buen tino un vecino de Sierras Bayas.

Los pueblos no quieren ser más colonias. Esta es la revolución de no ser más una colonia, nunca más nos van a tener de colonias. No somos un grupito que va a ir a cortar una calle solamente, tenemos respaldo legal

El pedido por una mayor participación en la distribución de los ingresos de este impuesto es el gran reclamo generalizado y el punto que los une en sus diferencias. Las localidades de las que se produce la extracción de los minerales consideran injusta su participación. "El total recaudado es de $5000 millones y a nosotros nos dan el 0,18%. Exigimos el aumento a 0,4", señalan desde Sierra Chica.

Por el momento, los vecinos se están reuniendo en asambleas en cada una de las localidades pero se espera un cumbre para el mes próximo. En un hecho que podría ocurrir por primera vez en la historia del partido, aunarían sus reclamos y actuarían en conjunto. "Los pueblos no quieren ser más colonias. Esta es la revolución de no ser más una colonia, nunca más nos van a tener de colonias. No somos un grupito que va a ir a cortar una calle solamente, tenemos respaldo legal". Y hasta podrían llegar a la justicia si no obtienen un resultado positivo en estos primeros intentos.

Las particularidades de cada localidad

A los reclamos coincidentes obviamente se suman los particulares de cada una de las localidades que conforman el partido de Olavarría. La sensación de abandono aparece en todos los relatos, pero en cada caso se sostienen en diferentes puntos.

En Sierra Chica los jóvenes buscan oportunidades laborales. Reclaman mayor inversión y desarrollo por parte del Municipio y un apoyo a los emprendedores locales. “Lo más importante es la falta de oportunidades de empleo, eso es lo que más nos preocupa. Los jóvenes que tratan de hacer algo de su vida se buscan la changa del día a día. No hay apoyo institucional”, señala uno de los referentes vecinales a Infoeme.

Queremos que modifiquen el presupuesto y que nos aumenten al 0,4% del total. Que descentralicen las capacitaciones de la Escuela Piloto y que manden una para acá. Que solucionen el abandono urbano y que con el aumento se cree un Fondo de Producción e Incentivo al Emprendimiento Local, para paliar los costos de la pandemia.

“Queremos que modifiquen el presupuesto y que nos aumenten al 0,4% del total. Que descentralicen las capacitaciones de la Escuela Piloto y que manden una para acá. Que solucionen el abandono urbano y que con el aumento se cree un Fondo de Producción e Incentivo al Emprendimiento Local, para paliar los costos de la pandemia”, resume eficazmente sus pedidos.

Siguiendo con un recorrido por los pueblos olavarrienses, en Sierras Bayas la situación es similar. Se sienten abandonados y sin respuestas a sus pedidos. Todos los días los barrios altos se quedan sin servicio de agua desde la mañana. Y la falta de mantenimiento urbano es una postal que se repite. “La gente que entra al pueblo, ¿que ve? Todo sucio por todos lados, abandono, basura. Da lástima”, indicó indignado un vecino.

Por otra parte, plantean la necesidad de incorporar más personal a la Delegación de Sierras Bayas, que se encarga también de las localidades de Colonia San Miguel y Bella Vista. Según el relato de los propios vecinos, tienen solo dos empleados para realizar todas las tareas. “Para el Día de los Muertos, el delegado fue con sus hermanos y un bombero y limpiaron el Cementerio de Colonia San Miguel”, contó un vecino a Infoeme.

La gente que entra al pueblo, ¿que ve? Todo sucio por todos lados, abandono, basura. Da lástima.

Loma Negra: el puntapié inicial

Los vecinos de Loma Negra fueron los que dieron el primer paso en esta cruzada. El domingo se la semana pasada se reunieron en asamblea y ya para el miércoles la Delegada Valeria Milia presentó un petitorio al Concejo Deliberante y otro al intendente Ezequiel Galli.

En primer término, piden ser recibidos por el jefe comunal para poder plantear las diferentes problemáticas de la localidad. Además, proponen al Concejo ampliar el presupuesto para la Villa y realizar las tareas de mantenimiento necesarias.

Los reclamos más importantes se basan en la pavimentación y repavimentación de varias zonas de la localidad. La ampliación de la red de servicios de agua corriente y la empleabilidad de personal en la Delegación son otro de los puntos destacados.