Olavarriense a Estados Unidos: “No me gustaba la idea de tener que dejar de nadar por estudiar”

El nadador del Club Ferro logró conseguir una beca deportiva y representará a Universidad Iowa's Center durante dos años. En la previa al viaje junto a su entrenador Nicolás Masson, dialogaron con Infoeme.

“Todo empezó en 2017, fui a una charla de la empresa ISMC que después becó a Mariano Sosa -NdR: otro nadador del Club Ferro que prosiguió su carrera en Estados Unidos- y con él somos muy amigos, me entusiasmó la propuesta que ofrecieron porque no me gustaba la idea de dejar de nadar para estudiar porque hay marcas que tengo en mente que sé que puedo lograr” comenzó diciendo Ramiro Liceaga al borde de la pileta del Club Ferro donde entrena diariamente desde hace casi 5 años.

El deportista de 19 años afirmó que la idea “es competir para la Universidad Iowa's Center y al mismo tiempo estudiar medicina casi en las mismas proporciones porque creen que es importante que un deportista siga siendo de alto rendimiento y que a la vez se forme como un profesional” y confirmó que “el 3 de enero me espera el entrenador en el aeropuerto”.

Entrenador con el que ya mantiene contacto por las redes sociales, al igual que con sus compañeros del campus universitario: “Me dio una rutina física para hacer fuera del agua, pero me dijo que me siga preparando como venía. Allá hay competencias entre Universidades, Regionales y Nacionales por eso compiten mucho más seguido que acá”.

“Se va a nadar a la mejor natación del mundo, con un gran equipo de 30 nadadores y esa es la parte más positiva” acotó Nicolás Masson su entrenador desde que obtuvo su pasaje a la categoría Federados “que es el mejor nivel de la natación del país”.

El también coordinador de la pileta del Club Ferro sostuvo que “Ramiro tiene facilidad de nado y es muy talentoso, lo lleva en la sangre y por eso logró marcas para ir a los Nacionales muy rápido por lo que siempre tuvimos expectativas muy altas”.

“En este proceso de becas impulsado por la empresa ISMC es el segundo nadador, el otro es Mariano Sosa y cuando vuelven a Argentina compiten para el Club” recordó Masson que se contentó de que los deportistas olavarrienses tengan otro tipo de posibilidades y en referencias a las expectativas de este primer viaje para Liceaga dijo: “Él terminó con 30 segundos los 50 pechos, 1:06 los 100 y 2:28 en los 200 por lo que en un buen año de laburo tendría que estar en los 28´´ los 50 pero yo creo que su mejor prueba son los 200 por su contextura y ahí espero este 5 o 6 segundos por debajo y ahí estaríamos hablando de muy buenas marcas, y estar cerca de los podios en un Campeonato Argentino”.

En el mismo tono, el adolescente coincidió: “Siempre me ha ido mejor en los 200 y a pesar de que es una prueba muy dura me gusta, así que tengo varias expectativas en cuanto a tiempos pero primero tengo que adaptarme y después pensar en las marcas”.

Para finalizar, Ramiro Liceaga se sinceró: “Cuando se presentó esta oportunidad tenía miedo y a pesar de que estoy decidido y pienso en el futuro, me va cayendo la ficha de a poco de lo que voy a hacer y semejante cambio” y se mostró orgulloso del “logro de un equipo compuesto mi entrenador y mi familia que va a hacer un gran esfuerzo económico para que yo pueda cumplir un sueño”.