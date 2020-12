APSEO: “No nos comunicaron nada”

Durante la tarde del jueves, desde el Municipio de Olavarría solicitaron a la provincia de Buenos Aires la habilitación de los eventos en espacios cerrados. “No sabemos nada porque no nos lo comunicaron. Nosotros no recibimos ningún tipo de comunicación”, indicaron desde la Asociación de Proveedores de Servicios para Eventos de Olavarría (APSEO), al ser consultados por Infoeme.

El proyecto que prevé los protocolos para realizar eventos no solo al aire libre fue elevado a la Jefatura de Gabinete de la provincia, de acuerdo a lo anunciado por el propio Municipio. En la asociación que nuclea a los realizadores de eventos no tienen grandes esperanzas de lo que pueda suceder. “La gobernación le va a decir que no seguramente, porque en todo el país estamos con el mismo problema”, señalaron.

El reclamo por parte de los organizadores de eventos y todos los servicios afines viene de larga data. Es que desde que se decretara la cuarentena no han podido desarrollar sus actividades. El pasado 30 de noviembre, Ezequiel Galli anunció su habilitación pero solamente en espacios al aire libre habilitados para tal fin.

Esta medida deja afuera a la gran parte de los salones ubicados en nuestra ciudad, por lo que durante el miércoles se reunieron con el intendente para solicitar el trabajo en lugares cerrados y la extensión horaria más allá de la 1 de madruga. Tras ese encuentro se elevó este pedido municipal al gobierno bonaerense. “No tenemos idea de qué es lo que permitieron o qué es lo que van a permitir o qué es lo que van a hacer. No nos comunicaron nada”, lamentaron desde APSEO.