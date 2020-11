“Enzo Presente”, la familia del joven asesinado no se rinde    

En la madrugada del 9 de febrero, mientras estaba con sus amigos en un monoblock del barrio Jardín, Enzo Marconi recibió un disparo y falleció. Desde ese entonces su familia no se ha detenido en su reclamo de justicia. Es por esto que este lunes a las 14, familiares y amigos del joven colgarán un cartel en reclamo de justicia en el Puente Emiliozzi

“No sé el motivo ni la circunstancia. Yo sólo sé que le di permiso para salir y cuando lo vi ya estaba con un disparo en el pecho”, manifestó su madre sobre eso.

“Vamos a estar ahí, con lo amiguitos de Enzo, en el puente Emiliozi. Vamos a colgar una bandera que dice `Enzo Presente´, porque vamos a seguir insistiendo, pidiendo justicia”, contó la tía del joven a Infoeme.

“La semana pasada hablé con la doctora Leone, que es la instructora de la causa, después de nueve meses recién pude comunicarme con ella. Me dijo que la causa ya está toda encaminada, que no me puede asegurar cuando es el juicio, pero que me quedara tranquila, aunque le expliqué mi impotencia por no tener abogado y sentir abandonada la causa de Enzo”, dijo la mujer, que desde un primer momento aseguró sentirse desatendida por la justicia por no tener dinero para un abogado.

El de hoy no es el primer reclamo que se lleva a cabo por la muerte de Enzo, al cumplirse ocho del trágico suceso, sus familiares y amigos realizaron un recordatorio en la Plaza del Barrio Jardín, en donde dejaron un mensaje escrito en el asfalto y colocaron banderas con su foto. Antes de eso, también hubo una suelta de globos en el puente de la Avenida Colón.