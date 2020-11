Una definición de Alberto Fernández que beneficia a Galli

En un almuerzo con intendentes y el gobernador Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández tocó varios temas de agenda pero uno se llevó los aplausos de los funcionarios presentes en un lugar. Es que respaldó a los mandatarios municipales que buscan mantener la reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires. “Si hay funcionarios que por una cuestión de cercanía son controlados, son los intendentes”, afirmó luego de la inauguración del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús.

“Cuando un intendente es (elegido) dos o tres veces, es porque los vecinos lo votan y quieren que siga siendo intendentes. Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular”, señaló Fernández sobre el tema. De esta manera le da un fuerte espaldarazo a los intendentes que intentan que no se ponga en práctica la Ley Nº 14.836 de la provincia de Buenos Aires, que limita las reelecciones de los intendentes a dos mandatos.

Si bien esta ley no fue apoyada por el peronismo en ninguna de las cámaras legislativas, no lleva puesta la camiseta de ningún partido. Por lo que su implementación - o no - tendrá consecuencias en varios distritos de la provincia y con varios intendentes. En Olavarría, Ezequiel Galli, también se encuentra a la espera de cómo se resuelva la situación, para saber si podrá ser candidato en 2023.

Con el flamante lanzamiento de la Agrupación 25 de Octubre, el intendente olavarriense ya se encuentra trabajando en lo que serán las elecciones legislativas de 2021. Para tener la posibilidad de competir por un nuevo mandato, Galli, como todos los intendentes que ya llevan más de un período al frente de su localidad, tiene dos opciones bien claras.

Por un lado deberán esperar que no se ponga en práctica la mencionada ley y poder participar nuevamente de las elecciones. Pero si no es así, queda un resquicio legal que les puede jugar a su favor. Como la ley fue sancionada y entró en vigencia en 2016, y no se puede legislar hacia atrás, varios juristas interpretan que el período 2019-2023 será el primero que contabilice la norma. Así, los mandatarios en funciones podrán continuar al frente de sus municipios hasta 2027.