“El comportamiento de los socios fue ejemplar durante la cuarentena”

El presidente de Loma Negra, Mario Masson, habló de todo con Infoeme. De la situación del club al momento de cerrar en marzo pasado. De la “nueva normalidad”. Del apoyo que recibieron de los socios. Y de la creación de la Unión de Clubes.

“Este año tuvimos que repensar y replantear absolutamente todo. El club se cerró el 20 de marzo, en principio entendíamos que iba a durar un par de semanas, pero se extendió mucho más de lo pensado”, comenzó diciendo Masson. Y aclaró que además de la ansiedad tuvieron que lidiar con “el desconocimiento sobre esta cuarentena y las inquietudes de los técnicos o responsables de cada disciplina que estaban ansiosos por regresar a las actividades. Así pasaron los meses, demasiado rápido, casi como un fogonazo”.

Para contrarrestar la ansiedad y la angustia por ver vacío el enorme predio ubicado en el Camino Real de Villa Alfredo Fortabat, la Comisión Directiva comenzó a realizar tareas de mantenimiento y refacciones porque “el club se iba deteriorando con el correr de los días, los predios se desmejoraban y por eso comenzamos a hacer el mantenimiento con el fin de recuperarlos para evitar que el deterioro sea irreversible y estuvieran disponibles al regreso de los deportes”.

Sobre las actividades llevadas a cabo en el periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el presidente “celeste” sostuvo que “muchas disciplinas comenzaron a retomar las actividades en forma virtual desde los hogares al observarse que la inactividad sería de largo aliento pero por suerte estamos en otra etapa y la reapertura la fuimos coordinando con cada una de las disciplinas y siempre con la participación de la Dirección de Deportes de la Municipalidad y consensuado todo en las reuniones del equipo de la Unión de Clubes. Siempre en forma tranquila”.

“En principio nos pareció muy raro habilitar deportes como el fútbol y básquet a practicar sin pelota, pero felizmente esto de a poco se va normalizando” recordó Masson, que luego contó la felicidad que les produjo volver a contar con el deporte de los cestos. "Nos da mucha alegría, porque adecuamos la cancha histórica en la que tantos campeonatos se han logrado y porque había una gran demanda de chicos y padres que lo pedían. Era una materia pendiente que veníamos arrastrando”, dijo.

Por otro lado y pensando en el futuro, el mandamás de la entidad sostuvo: “La idea es hacer que el básquet sea participativo y de esa forma llega indefectiblemente -como nos pasó a nosotros en la década del ´60 con el profesor Arouxet- la etapa de competencia que hay que afrontarla para no provocar una gran desilusión y que los chicos dejen finalmente de concurrir, porque no es la idea de esta dirigencia”.

Con el gran predio ya con actividades y distancia social mediante, aún resta el retorno de Spinning, U-Bound y Acrobacia en telas pero en Villa Alfredo Fortabat ya se acostumbran a la “nueva normalidad” que espera poder contar con la realización de la Colonia de Verano. “No hay tiempo que perder ya que los días pasan y debemos adecuar y reacondicionar la pileta y los sanitarios. Si bien no hay, por ahora, definiciones desde el Estado respecto a este tema, nosotros confiamos y en general somos optimistas en cuanto a que vamos a tener temporada de verano en los Clubes aunque este año la inscripción no supere los 130/140 niños”, señaló.

Masson destacó el acompañamiento de la masa societaria durante estos meses de pandemia e inactividad. “El comportamiento de los socios fue ejemplar y debemos resaltarlo, ya que las cuotas sociales siguieron cobrándose, sin recibir por esta causa reclamos hacia el seno de la Comisión Directiva aunque no fue así con los sponsors, salvo un par de colaboraciones anuales que siempre dicen presentes, no hubo forma de recibir las colaboraciones habituales, aunque entendemos que por la inactividad las fábricas y empresas transitan por una economía erosionada”.

Masson también tiene una opinión bien formada sobre la aparición de la Unión de Clubes y es agradecido de que “haya pasado algo no deseado para replantearse las acciones de forma individual o grupal y que surjan decisiones como esta que es un hito en Olavarría”.

“No nos conocíamos entre todos y ahora, lo más importante, es que hemos consolidado un equipo donde planteamos y discutimos diversidad de temas todas las semanas para el mejoramiento de las instituciones del partido de Olavarría. Es algo que trajo la pandemia y espero que se mantenga porque si no fuera por este grupo, las instituciones estaríamos del punto de vista económico y de mantenimiento, varios escalones más debajo de lo que estamos en la actualidad”, aseveró.

Tampoco se olvidó de los trabajos realizados y “recursos conseguidos”, entre los que se encuentra la realización del Bingo Familiar “que para nosotros es importantísimo y un aporte enorme de subsistencia y por eso agradecemos a la Ciudad, Villas y Sierras de Olavarría”.