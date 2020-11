Desolación: la mujer que vive en una carpa ya no podrá estar con sus hijos 

Horas después de que Infoeme la entrevistara en el terreno en el que vive con dos de sus hijos, a Celeste Vallard, la joven de 29 años que lucha por una vivienda digna, le tocó protagonizar un angustiante hecho: funcionarios de Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño determinaron este jueves que el lugar no ofrecía las "condiciones necesarias" para que habitaran sus hijos y los trasladaron a la casa de un familiar.

“Vinieron dos personas de Servicio Local, y me dijeron que los chicos no podían estar así, acá, en el terreno, y se los llevaron a la casa de su tía. Los nenes no estaban mal, se bañaban, comían”, contó angustiada la joven madre que confesó que sus pequeños hijos son “lo más importante” de lo poco que tiene.

Desde hace poco más de dos semanas Vallard estaba viviendo con sus hijos en una carpa instalada en un terreno en Sargento Cabral entre 1 Bis y Ruta 60, el único bien material con el que puede contar en estos momentos en que “no la está pasando nada bien”. Después de que su caso y su pedido de ayuda se viralizara en las redes sociales, empezaron a llegar las donaciones de los vecinos olavarrienses que se solidarizaron con la situación de la familia y la ayudaron con lo que pudieron.

Ayer, Vallard recibió la visita de dos personas de Servicio Local que resolvieron llevar a Brian, de 10 años, y a Emily, de 3, a casa de una tía.

“Me preguntaron por qué los nenes estaban ahí, yo les conté cuál eral a situación, y se los llevaron con la tía. A la noche, Emily, que es la más chiquita y la más pegada a mí, ya se quería venir de nuevo, ya me estaba extrañando. A ellos lo que es molesta es que los nenes estén acá, en el terreno, porque supuestamente están al rayo del sol, o por si hay tormenta o algún viento fuerte, pero tampoco te vienen a decir ¨Bueno, vamos a ayudar a esta mamá, a que levante la casa rápido para que pueda estar junto a sus hijos¨”, sostuvo la damnificada, quien dice estar “llena de amargura e impotencia”.

“Estuve a punto de irme a la municipalidad para hablar con el intendente, y estaba dispuesta a no moverme de ahí hasta que no me atendiera”, manifestó la madre de los tres niños, que mientras tanto, sigue insistiendo con su pedido de ayuda, priorizando, ante todo, la mano de obra para construir su casa.

“Yo las cosas de a poquito las voy consiguiendo, ayer me dieron las reglas, que son para medir cómo va la pared, y una empresa de construcción me dijeron que cuando pueda levantar ellos van a venir a ponerme el techo, así que estoy agradecida por ese tipo de gente que se preocupa, pero necesito mano de obra, para ir más rápido, gente que esté dispuesta a ayudar con eso”, concluyó.