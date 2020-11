Desesperado pedido de ayuda: vive en una carpa con sus tres hijos 

En un marco en el que se puso de relevancia los problemas de crisis habitacional que está atravesando la ciudad, se viralizó un pedido de ayuda que de suma un caso más a la lista de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Olavarría.

En este caso, se trata de una mujer que está viviendo con sus tres hijos en una carpa en un predio ubicado en Sargento Cabral entre 1 Bis y Ruta 60. Después de haber solicitado en reiteradas ocasiones ayuda al municipio para la obtención de materiales, la mujer se vio obligada a ubicarse junto a sus hijos en ese lugar.

“Gente: sé que todos estamos en una situación difícil y no quiero molestar a nadie, ya he recorrido asistentes sociales, municipalidad y Desarrollo Social y como muchos saben no he tenido respuestas. El papá de mis hijos no me pasa ni un peso, no puedo alquilar en este momento”, escribió la mujer en un mensaje de Facebook en el que hizo pública la situación de precariedad en la que se encuentra junto a sus tres hijos.

El número de contacto para cualquier ayuda que se pueda aportar es 2284237639.