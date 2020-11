El presidente del club Estudiantes, Emilio Incaurgarat, habló de todo con Infoeme: desde el inicio de la pandemia hasta la reciente confirmación en la segunda categoría del básquet nacional y una posible continuidad en el cargo.

Desde su asunción en 2017, Incaurgarat siempre se mostró activo y participativo en las diferentes actividades dentro del Parque Guerrero y en plena pandemia no fue la excepción: “No dejamos nunca de hacer reuniones de Comisión Directiva, cuando se pudo se hicieron en el Maxigimnasio y sino por Zoom, pero no te das una idea de lo complicado que es con 24 personas tratando de hablar”.

Pero no solo hubo reuniones para el presidente “bataraz” que también se abocó a las tareas de mantenimiento de los parques, el campo de golf o las canchas de tenis. "Hubo cosas que no pudimos dejar de hacer, por eso pudimos abrir a los pocos días que nos avisaron que los deportes individuales regresaban a los entrenamientos”, dijo.

“Hubo momentos de mucha incertidumbre, que no sabíamos qué iba a pasar, pero por suerte tenemos aceitado el tema de los socios, muchos están bancarizados y pudimos arreglar con los empleados una parte del sueldo y la otra cobrar el ATP del Gobierno Nacional”, afirmó.

Emilio Incaurgarat se mostró agradecido por la respuesta de los socios: “Nos han cumplido extraordinariamente bien con la cuota social y la disciplinaria durante muchos meses sin poder hacer nada. Como delegado número 1 del Club Estudiantes me llena de orgullo como los socios nos hicieron sentir que tienen la camiseta puesta y cumplieron con el club”.

Con el paso de las semanas y el avance y retrocesos de fases, las actividades en el Parque Guerrero sufrieron modificaciones pero "por suerte la gente nos ha bancado, se han bancado los protocolos y no hemos tenido inconvenientes”.

Sin embargo, Incaurgarat dijo que “tenemos socios que han pagado la cuota y no pueden utilizar las instalaciones porque no hacen ninguna disciplina y para ellos el club sigue cerrado”. Además agregó: “Aún no tenemos habilitada la Colonia de Verano que nosotros tenemos planificada con Claudia Menchi y “Daddy” Pires y para lo que hemos elevado un protocolo a la Municipalidad de Olavarría”.

Pero como si fuera poco, en plena pandemia y debiendo resolver la participación o no en La Liga Argentina, la Subcomisión de Básquet profesional presentó su renuncia y sumó un nuevo problema a la Comisión Directiva. "Estamos felices de que vamos a participar, aunque sinceramente no creo que haya competencia porque las condiciones no están dadas”, expresó.

“Esta semana me dediqué mucho a eso; llamé a la Asociación de Clubes buscando respuestas que no me pudieron dar y les pedí que se pongan un poco del lado de los clubes. Nosotros como institución tuvimos que presentar todo y ellos como ente organizador no pueden precisar cuándo, dónde o cómo vamos a jugar y así es muy difícil armar el equipo, buscar sponsors o planificar, pero sabemos que no vamos a arriesgar los activos por lo que haremos un esfuerzo doble para estar a la altura”, sostuvo el mandamás “bataraz”.

De cara al futuro inmediato, sostuvo que “los clubes son de los socios, pero no tendría inconvenientes en seguir. Yo sigo con mucha convicción y ganas de donar mi tiempo a esta institución que me llena de orgullo y me hace bien”.

Sobre la creación de la Unión de Clubes, el presidente dijo: “Logramos juntarnos, conocernos y mostrar nuestras miserias. En lo personal, fui y me presenté con los que no conocía, anoté su número y en la actualidad cada presidente sabe las necesidades de cada entidad”.

El club se adaptó a la nueva modalidad y espera con ansias que todos sus socios puedan disfrutar de las inmersas instalaciones del Parque Guerrero y las diversas propuestas que han generado y que vendrán a medida que el coronavirus lo permita. “No nos vamos a entregar antes de dar batalla”, aseguró Incaurgarat.