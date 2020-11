Kicillof anuncia protocolos para la temporada de verano

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitará Mar del Plata este lunes, en donde presentará los protocolos sanitarios para la temporada de verano con restricciones a los campings y a los espacios comunes de hoteles y posadas.

El mandatario llegará a “La Feliz” junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y llevará adelante dos actividades.

A las 11.30, en el edificio del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), Kicillof firmará un convenio con el Gobierno nacional para financiar el dragado del canal principal de acceso al Puerto de Mar del Plata.

En tanto, a las 15 el Gobernador se dirigirá al Museo MAR en donde hará la presentación de los protocolos sanitarios para la temporada de verano 2020-2021 en el marco de la pandemia de coronavirus.

La semana pasada, la Provincia definió junto a intendentes que a partir del 1 de noviembre podrán ingresar a los distritos turísticos los propietarios no residentes y que el 1 de diciembre se habilitará a otros viajantes.

Sobre los protocolos, la ministra de Gobierno, Teresa García, adelantó restricciones en teatros y en comedores y desayunadores de hoteles y posadas, y dijo que estarán “absolutamente prohibidos” los campings porque “tienen un alto vector de contagio en vestuarios y duchas”.

Además, sostuvo que “no va a haber restricciones de tránsito entre los municipios turísticos, y entre la ciudad de Buenos Aires y los municipios turísticos” y que “no va a haber obligación de hisopado para ingresar porque no tiene sentido”. “Todos sabemos que (el turista) se puede contagiar en la estación de servicio de la ruta por eso no tiene sentido un hisopado dos días antes”, explico en el marco de una entrevista por Radio Rivadavia.

Por otro lado, García explicó que las personas que contraigan el virus vacacionando van a tener que volver a sus domicilios. “El caso en que no lo pudieran hacer, porque su estado de salud no se los permite manejar su auto particular, van a tener que quedarse en el lugar donde vacacionan, no van a poder circular”, agregó la funcionaria.