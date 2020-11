Furch hizo su gol 100 en Liga de México

El delantero argentino Julio Furch, que marcó ayer en la noche de tiro penal su centésimo gol en la Liga de México, en el empate 1 a 1 como local de su equipo, Santos Laguna, ante Pachuca, está terminando su trámite de nacionalización con la intención de ser considerado por su compatriota, el entrenador, Gerardo Martino, para integrar el seleccionado azteca.

El pampeano Furch, nacido en la localidad de Winifreda hace 31 años, se inició en Olimpo, de Bahía Blanca, y continuó su carrera en San Lorenzo de Almagro, Arsenal de Sarandí y Belgrano de Córdoba, antes de llegar a Veracruz, su primer club en México, desde el que pasó a Santos Laguna.

El "Emperador", como se lo conoce en México, anotó de tiro penal a los 50 minutos del primer tiempo, mientras que para Pachuca (fueron titulares sus compatriotas, el arquero Oscar Ustari, Gustavo Cabral e Ismael Sosa) había abierto el marcador apenas cuatro antes Luis Chávez

Por su parte, en el otro encuentro de este domingo, previamente Pumas UNAM, conducido por el técnico argentino Andrés Lillini, le ganó como local 1 a 0 a Toluca y es segundo en la Liga de fútbol de México, en partido por la decimocuarta fecha.

El gol lo convirtió en contra de su propia valla el arquero mexicano Luis Palomera a los 20 minutos de la segunda etapa.

Integraron el plantel de Pumas, Favio Álvarez (ex Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán), Juan Dinenno (ex Racing Club) y Nicolás Freire (ex Argentino Juniors y Montevideo Torque de Uruguay).

En Toluca estuvieron también desde el inicio Alexis Canelo (ex Quilmes), Jonathan Maidana (ex River Plate), Rubens Sambueza (ex River Plate y Flamengo de Brasil), Gastón Sauro (ex Boca Juniors), e ingresó en el segundo tiempo Enrique Triverio (ex Argentinos y Racing).

La victoria ascendió a Pumas UNAM al segundo lugar del torneo mexicano con 27 puntos, apenas a 3 del líder, León.

La decimocuarta fecha finalizará mañana con el encuentro que sostendrán, desde las 23 de Argentina, León (Emanuel Gigliotti) ante América (Víctor Aguilera, Santiago Cáseres y Leonardo Suárez).