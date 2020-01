Micaela Álvarez: “Ahora tenemos que vivir, ser felices, ya se hizo justicia”

Al buscar narrar sus sensaciones se le dibuja una suerte de sonrisa en su rostro, pero rápidamente aclara -y se nota- que no es más bien alegría sino desahogo. El cierre de año fue muy movilizador para ella y su entorno más cercano, y esa referencia -tal cual lo lamenta una y otra vez- no incluye a toda su familia. La jueza María Alejandra Raverta, una de las integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Azul, ordenó la detención inmediata de Jorge Federico Álvarez, quien en el 2018 había sido condenado a la pena de 4 años de prisión, sentencia que recientemente fue ratificada en Casación Penal y de ello se desprendió su captura.

“Estaba en el trabajo, me largué a llorar. Hasta ahora no lo asimilo, no es felicidad ni alegría, lo único que siento es liberación”, narró a Infoeme Micaela Álvarez, hija del acusado y madre de la niña que fue víctima de esas agresiones sexuales. “Yo no quería que le pasara a otra víctima más”, enfatizó y en eso sí celebró que se haya llevado adelante la captura, que fue concretada días atrás por agentes de la Sub DDI local.

“Ahora el camino a sanar y empezar de nuevo, ser feliz, es lo único que quiero”, continuó en el diálogo con este Diario que lo realizó junto a Liliana Cuenca, referente de Animate y par en esta lucha que ya tiene un lustro de data. “Se terminó una lucha, mí lucha, pero seguimos como siempre en Animate”, se apuró en aclarar. “Mi nena cada vez lo que veía le daba una crisis, no vivía tranquila, no estábamos bien. Cuando les conté mi nena me dijo me saqué 5 mochilas de encima, pero me da lástima porque me quede sin abuelo. `Lo mismo siento yo´, le dije, a mí me encantaría haber tenido un papá, pero es lo que nos tocó, la familia que nos tocó y la lucha que nos tocó, es así. Ahora tenemos que ser felices, vivir, ya se hizo justicia”, añadió.

Por último, no quiso que la conversación quedara únicamente en el caso que les tocó atravesar, sino que insistió y suplicó en cierto punto que todas las víctimas de estos hechos denuncien. “El poder contar sana, y evita además que hayan nuevas víctimas. El que abusa, abusa todos los días de su vida”, enfatizó. “El ayudar a otra mamá y a otra víctima que está pasando por lo mismo. Un abrazo, una sonrisa, una mirada, que te digan gracias, te llena el alma, eso me saca adelante siempre y lo voy a seguir haciendo”, concluyó.

“No es para celebrar”

Liliana Cuenca también habló acerca de la causa pero prefirió hacerlo de manera escueta. Tal cual fue su rol en estos cinco años, optó más por el acompañamiento y en esos términos habló cuando llegó su turno. “No es para celebrar, es algo triste, nosotros la adoptamos a Mica como alguien de nuestra familia, la hemos visto caer, llorar, entendemos que es su papá, que te digan que está detenido, pero bueno pagará algo de tanto daño que ha hecho”, señaló. “Nos pone felices de haber caminado estos 5 años acompañándola y ver el fruto que él está donde tiene que estar”, completó.

La ocasión sirvió para que narrara acerca del viaje a la capital provincial que realizó días atrás. Si bien su arribo a La Plata fue por un acompañamiento familiar, aprovechó para acercarse a la gobernación y dejar allí una carta dirigida a Axel Kicillof, la cual fue recibida por uno de sus secretarios. “Para nosotros es de mucha importancia que nos llame”, señaló y se mostró esperanzada en que esa comunicación pueda producirse en los próximos meses.

El pedido puntual es para lograr contar con un espacio físico donde funcionar y atender allí a las víctimas. El deseo no es únicamente poder recibirlas en ese lugar, sino también asesorarlas y que sean atendidas por un equipo interdisciplinario. “Es eso a lo que apuntamos”, concluyó.