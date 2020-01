Incendio en vivienda de Sierras Bayas: “cuando llegué y vi todo fue devastador”

El viernes pasado, alrededor de las 19:30 horas se produjo un voraz incendio en una vivienda ubicada en Perito Moreno al 1361 de la localidad de Sierras Bayas. El fuego destruyó parte de la propiedad en la que viven seis menores junto a sus padres.

Yanina Pérez es la dueña de la vivienda y allí vive junto a sus cinco hijos, su pareja y desde hace cuatro años el hijo del hombre. Además, la mujer día a día afronta la enfermedad de su hija más pequeña Alíson, que hace unos meses tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y continúa en tratamiento.

Pérez dialogó con Infoeme y contó cómo se enteró de la noticia: “en ese momento me encontraba en Buenos Aires ya que íbamos a empezar con los estudios genéticos para poder operar a Alison”.

A continuación relató que “el viernes fui a hacer unos trámites para continuar en el hotel y empiezo a recibir llamados de mis vecinos, cuando desbloqueo el teléfono me entero del incendio, además me informaron que mis hijos fueron derivados al hospital así que inmediatamente pedí un traslado porque no podía quedarme allá sabiendo lo que pasaba acá”.

Poco grata fue la sorpresa que recibió cuando llegó a su casa y vio la magnitud del incendio, las pérdidas de distintos elementos y los daños estructurales que se generaron en el domicilio.

Cuando llegué y vi todo fue devastador, era un cementerio de cosas quemadas afuera, no quedó un tirante sano, manifestó.

En cuanto a cómo viven al día de hoy, después del incendio contó que sólo utilizan una habitación y el comedor –espacios que no sufrieron daños en el incendio-, allí duermen seis menores y dos mayores.

El área de la cocina tiene 80% de probabilidad de derrumbe, indicó Yanina Pérez.

El pedido de ayuda y solidaridad de los vecinos

Con respecto a la colaboración que recibió hasta el momento, Pérez contó que “un vecino me quiere dar chapas, otro tirantes, nos alcanzan la comida porque estamos sin servicios. Una empresa me donó pisos y azulejos y se acercó Federico Aguilera que nos manifestó que se haría cargo de la documentación de los chicos que también perdieron en el incendio”.

Micaela Gardino es una de los tantos vecinos que le ofrecieron ayuda y acompañan a esta familia para que les den una solución en lo inmediato, ya que no sólo no pueden vivir en esas condiciones, sino que además Yanina debe atender los requerimientos de la enfermedad de Alison.

Micaela también habló con Infoeme y contó como llevó adelante la ayuda, sobre ello manifestó que “cuando nos enteramos de lo que sucedió se solicitó ayuda a través de Facebook y desde distintas instituciones comenzaron a dar colaboración”.

En cuanto a la respuesta del gobierno municipal Gardino indicó que “El delegado de Sierras Bayas realizó llamados y este lunes cerca del mediodía se hizo presente personal de Desarrollo Social. Una asistente social y un arquitecto evaluaron la situación y les manifestaron que tenían que realizar un informe protocolar”.

Necesitan una resolución rápida, algo concreto porque existe peligro de derrumbe. La situación es completamente desesperante para esta familia, indicó Gardino.

Ante una falta de respuesta Gardino sostuvo que “estamos por realizar una lista de materiales que se van a necesitar para restaurar la casa”.

Además cuestionó que “en este caso hay que dar soluciones y dejar la burocracia y los protocolos de lado porque hay en juego muchas cosas”.

Para quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 2284-604260.

Si bien los gestos solidarios son innumerables, Yanina y su familia necesitan una pronta respuesta ya que hoy viven en condiciones que no son aptas ni para sus hijos ni para ellos.

Por su parte desde el Municipio informaron que en el caso trabajaron conjuntamente con la Delegación de Sierras Bayas y se comprometieron a colaborar con distintos materiales. Además indicaron que la familia de Yanina Pérez regularmente reciben asistencia.