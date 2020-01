Otra vez desvalijaron la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen

“Una después se repite la misma historia, pero esta vez es peor”, se quejó. Brazos en jarra y mirada perdida, sus expresiones dicen todo aquello que él no puede poner en palabras. Se trata de Enrique Barragan, instructor de boxeo y colaborador incansable de la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen, que en las últimas horas sufrió un nuevo robo en la sede ubicada sobre Estrada al 4100.

Lo particular, y por qué no preocupante, de la historia es que hace exactamente un año sufrieron un hecho de características prácticamente idénticas. Es más, la búsqueda de antecedentes también ubica otro robo en enero pero del 2018. Cuando se le consulta sobre esa particularidad también enumeran otra serie de hechos aún más recientes que afortunadamente no lograron concretarse, aunque dejaron como saldo visibles daños sobre accesos.

Esta vez nada bastó, ya que los delincuentes destrozaron la reja de una ventana que comunica con el patio. Por allí ingresaron y luego fueron apoderándose de todo lo que encontraron, no sin antes destrozar lo que fueron hallando a su paso. Así lo evidencia la puerta del depósito del boxeo, que fue violentamente forzada y arrancada. Allí sustrajeron guantes, guantines y una “pera” que sólo tenía horas en ese sitio. “No me dejaron prácticamente nada”, se quejó en diálogo con Infoeme.

Barragan narró que tras el hecho del año pasado habían realizado rifas y recibido donaciones y aportes desde el municipio y la Casa del Deporte. “Ahora es arrancar de cero otra vez”, señaló. “También destrozaron la puerta, no sirve más, voy a tratar de conseguir una a la brevedad porque corrés el riesgo de que vuelvan a ingresar”, continuó.

Como si ello no bastara el instructor de boxeo contó que los delincuentes “defecaron por todos lados, dejaron cigarros, palanquearon con unos rastrillos. Se llevaron hasta unos rastrillos”, indicó indignado. Lo peor es que el detalle del robo no termina allí, ya que las pérdidas y daños también alcanzaron al merendero que allí funciona y al que concurren más de 30 niños y niñas.

“Se llevaron mercadería, hasta el matafuego, además rompieron todo. Tengo una feria de ropa con la que junto fondos para darle de comer a los chicos y robaron casi todo. Medias y zapatillas nuevas, sumado al desastre que se ve”, declaró a este Diario Lidia Vivas, quien dejó además como línea de contacto la página de Facebook del Merendero, Mi Rincón Feliz Hipólito Yrigoyen. La denuncia será formalizada en la sede de la comisaría Segunda.