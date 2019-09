El ex comisario recibió la pena de perpetua por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de más de dos personas”, “privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público”, “imposición de tormentos agravados”, “violación agravada”, entre otros hechos. Debía asistir a la sentencia pero no viajó “por problemas de salud” y salió a través de una videoconferencia desde la Facultad de Ingeniería de nuestra ciudad.

Monte Pelloni II: Prisión perpetua para el ex comisario Balquinta

Durante la tarde de este jueves se conoció la sentencia para los imputados del juicio de Monte Pelloni II que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata por poco más de dos años. Entre los imputados se encontró el represor ex comisario de la Policía Bonaerense, Argentino Alberto Balquinta.

Las causas por las que fue imputado el olavarriense son de un caso de homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado entre dos o más personas, una violación; y de haber participado de 13 casos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenaza en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de la víctima.

Se suma, además, a la imputación por haber intervenido en 25 privaciones de la libertad agravadas por haberse extendido durante más de un mes y cuatro robos.

Balquinta fue condenado por ser coautor penalmente responsable por homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de más de dos personas, 6 hechos en concurso real. Además, de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por emplear violencia y amenazas reiteradas, 8 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas reiteradas, 8hechos en concurso real. Privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público agravado por mediar violencia amenazas y por durar más de un mes, 17 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de la víctima reiterados, 17 hechos en concurso real, violación agravada, robo simple reiterados, 4 hechos en concurso real.

En tanto, fue absuelto por no mediar acusación, en dos casos de privación ilegal de la libertad y en uno de homicidio agravado por la alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas.

El caso del olavarriense Balquinta tuvo una gran polémica: fue apartado del juicio por “problemas de salud” y fue fotografiado fuera de su casa contradiciendo la decisión. Organizaciones de derechos humanos escracharon y señalaron que no sólo se lo veía bien de salud, sino que además “estaba violando la prisión domiciliaria por la causa de delitos de lesa humanidad en el CCD de La Huerta, Tandil”.

De esta forma, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que el Comisario retirado de la bonaerense, Alberto Balquinta, debía volver al banquillo de los acusados en el juicio de Monte Pelloni II.

A primera hora del día esa decisión cambió: el ex Comisario no viajó por “problemas de salud”, y salió a través de una videoconferencia desde la Facultad de Ingeniería. Trascendió que el olavarriense no prestó declaración y acusó “no entender las preguntas” que le hicieron.

La causa Monte Pelloni II investigó los hechos sucedidos en la última dictadura cívico militar en el circuito represivo ilegal que comprendió los distritos de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul.