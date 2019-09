Vidal anunció medidas sociales: “No forman parte de ninguna campaña electoral”

Lo hizo esta tarde en el distrito de Lanús. Sostuvo que “no son medidas aisladas” y que no se presentó como candidata sino como gobernadora. La mandataria anunció un bono de mil pesos a menores de 5 años y embarazadas del plan Más Vida, incremento del 20% en el Servicio Alimentario Escolar, entre otros.

Tal como había sido adelanto, un paquete de medidas sociales y económicas fue anunciado este jueves por la tarde por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que buscan paliar los efectos de la crisis en la provincia. Advirtió que la decisión no está vinculada a "ninguna campaña electoral".

"No son medidas aisladas. No forman parte de ninguna campaña electoral. No estoy acá como candidata. Venimos poniendo como eje la integración social desde el principio de la gestión", sostuvo la gobernadora en el marco de un acto realizado en el distrito de Lanús.

La mandataria consideró que la crisis "afecta a muchos vecinos de la provincia" y aceptó que "no estamos llegando a todos", mientras que pidió trabajar "juntos con otras fuerzas políticas, la Iglesia y ONGs para transitar el momento social crítico”.

En principio la gobernadora anunció: un bono de $1000 para todas las madres con hijos menores de 5 años y embarazadas del plan “Más Vida”.

Incremento del 20% en el Servicio Alimentario Escolar (10% en septiembre y 10% en octubre). "Estamos superando la inflación acumulada de este año para que los comedores puedan dar respuesta a la demanda de cupos que necesiten", explicó.

También una suba del 15% para las becas de las Unidades de Desarrollo Infantil (UDIs) y del 45% para la jubilación mínima que ya se hizo efectivo en agosto. Aceptó que existe "un problema con el trabajo y que Provincia tuvo que intervenir en muchas situaciones de conflicto".

En esa línea, adelantó que se destinarán $370 millones al programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (Preba). También dijo que se le va a permitir a los intendentes que puedan comprar alimentos con una parte del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales que en general se utiliza para otras cuestiones.

A Vidal la acompaño el intendente local Néstor Grindetti; el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, entre otros funcionarios. Asimismo, estuvieron referentes sociales de Quilmes, La Matanza, José C. Paz y Almirante Brown.