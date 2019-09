Incidentes entre hinchas de El Fortín e integrantes de Embajadores

Un verdadero escándalo se produjo este domingo al término del partido entre El Fortín y Embajadores por una nueva fecha del fútbol de la primera división de Olavarría que evidenció fallas en el operativo de seguridad.

Luego del cotejo, que había terminado sin mayores inconvenientes con el triunfo de los locales, los incidentes comenzaron en la denominada zona mixta. Integrantes de la barra se enfrentaron con el preparador físico de Embajadores que permanecía en ese sector, tras una serie de insultos y acusaciones cruzadas.

Ante la situación, jugadores del equipo visitante salieron en defensa del integrante del cuerpo técnico y se agarraron a las piñas con los hinchas.

El arquero de El Fortín, Néstor Ramírez, que según sus dichos intentó ir a separar, recibió un golpe en el rostro por parte de un jugador del equipo contrario.

En declaraciones a Infoeme, Ramírez manifestó: “Es lamentable lo que paso después, siempre decimos lo mismo y siguen pasando estos hechos en las chanchas. Quise separar, agarrar al profe de ellos y viene un chico de Embajadores y me pega un cabezazo sin necesidad, ojalá no vuelva a pasar” dijo.

“No voy a tomar medidas, ya está. Creo yo que él tiene que venir a pedirme disculpas, hay cosas que tenemos que solucionar. El ‘profe’ no tendría que haber estado de este lado, la gente no tendría que haber cruzado a pegarle y un montón de cosas que no debería. Ya pasó y hay que estar tranquilo para levantar el nivel que es lo que nos importa” sostuvo.

En tanto, desde los visitantes se adujo que el preparador “no hizo nada” y que cuando estaba esperando a sus jugadores los hinchas “fortineros” se le vinieron encima y lo agredieron con un palo.