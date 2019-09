“Viene siendo un año redondo para mí y ojalá siga así”

“Leo” Landaburu logró quedarse con un nuevo triunfo en el pedestrismo local bajo el sol radiante del último domingo y tras cruzar el globo del CAVO dialogó con la prensa.



“La carrera fue muy linda” comenzó diciendo Landaburu sobre el recorrido que volvió al barrio Los Robles en su edición 2019 para agregar: “El viento fue muy fuerte, es impresionante te hace agachar un poco porque te pega bien de frente”.



Luego de pasar la primera vuelta en compañía de Luciano Sosa y Mauricio Olivera, el ganador de la prueba comentó el recorrido que constó de 5K: “-Luciano- Sosa quiso imponer el ritmo, en la calle Pringles pegué un cambio aprovechando el viento a favor, pero el viento en contra me cuesta mucho y me volvieron a agarrar y así pasamos la primer vuelta”.



“En la segunda vuelta, Sosa aceleró y lo tuve que salir a correr, después de que lo conecté veníamos regulando porque no queríamos tirar yendo viento en contra” y “se aleja faltando un kilómetros y pensé que ya no lo llegaba pero lo hice y así la quebré y me quede con el triunfo”.



El destacado atleta dijo saber que entre ellos estaba el ganador de la 6º edición de la carrera solidaria de CORIM porque “uno va viendo los tiempos y nos conocemos”.



“La verdad este año viene siendo muy redondo para mí, ojalá siga así porque todavía restan competencias importantes” rememoró el atleta y dijo: “Espero mantener el nivel y seguir mejorándolo aún más” porque difícilmente se olvide de este 2019 ya que cosechó importantes triunfos en diferentes pruebas -la última la Carrera de Boca Juniors- y además logró posición de élite en la Media Maratón de Buenos Aires disputada semanas atrás.