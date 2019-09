Infoeme | comunidad | Columnas - 21 de Septiembre de 2019 | 19:39

Causa Natalia Bustos: “Nosotras consideramos que es un femicidio”

El asesino de Natalia Bustos fue condenado a 22 años de prisión bajo la figura de “homicidio simple”. A Cristian Maíz no se le imputó la figura de “femicidio” aunque entre los agravantes se solicitó que se tenga en cuenta el género de la víctima. Infoeme habló con Yanina Bórmida, integrante del Frente Ni Una Menos para analizar las consecuencias del fallo y la no aplicación de la ley Brisa. Los hijos e hijas de Natalia, al día de hoy, no pueden acceder al derecho de reparación económica.