Secuestros virtuales: En las últimas 24 horas se registraron 12 intentos

Desde la fiscalía en turno local se emitió un llamado de alerta por numerosos casos de secuestros virtuales, que afortunadamente no llegaron a consumarse. Se sospecha que inclusive el número sería aún mayor, ya que no siempre se denuncian estos episodios. Junto con la Sub DDI local ya se iniciaron diversas averiguaciones pero se pide a la comunidad local estar alertas y aconsejar a adultos mayores sobre este tipo de episodios.