José Eseverri: “La ciudad no tiene un rumbo, no saben para dónde va”

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Abogado. 51 años. Senador provincial desde 2001 y hasta 2007, que decidió buscar la intendencia tras la muerte de su padre. No sólo la ganó: gobernó hasta 2015, donde perdió contra –en ese momento- un sorpresivo Galli. Ahora, enfrentados en estas elecciones. José Eseverri tiene un nombre en la ciudad, y busca volver a la intendencia. Con autocrítica, apertura y críticas –duras, por momentos- a la gestión del Intendente de Juntos por el Cambio.

En una extensa charla que tuvo a solas con Infoeme, Eseverri plantea un escenario donde puede gobernar, donde quiere “recuperar” Olavarría, y donde se deben proyectar lineamientos comunes para la ciudad, independientemente de la fuerza política que la gobierne. También hubo tiempo para hablar de temas de género, de la Justicia y la Seguridad local, pero la etapa política dejó mucha tela para cortar.

-¿En qué momento da el click y dice “voy a ser candidato a Intendente?

-Fueron 4 años donde viví la vida del vecino de la ciudad. Eso me permitió tener contacto fluido con muchísima gente, al encontrarme en los ambientes donde uno se mueve. Empecé a escuchar hace un año y pico atrás esto que empezó a hacerse común de oír, diciéndome “tenés que volver”. Había gente que ni siquiera me conocía, me saludaba y me decía “tenés que volver a ser intendente”. En aquel momento estaba como la exigencia de renovarme, explicarme por qué no me habían votado en 2015, y las razones por las cuales tenía que volver. En ese proceso de entender lo que me decía el vecino fui formando una opinión y tomando una decisión, que fue colectiva porque hay que tomar esto en conjunto con la capacidad de formar equipos, de cumplir con el postulado de la renovación, la apertura a otros sectores, y en esta necesidad de amalgamar experiencia y renovación en equipos técnicos. Una vez que supe que eso pasaba, que había suficiente volumen político con responsabilidad de cara a Olavarría, tomamos la decisión. Yo la tomé en función personal, familiar, de decir “voy a ser candidato”, aceptar este desafío.

-¿Qué le genera esta decisión?

-Tenemos una oportunidad de cumplir una demanda que pide el vecino y que ha ido creciendo en estos últimos 60 días, que más allá de las identidades partidarias que han quedado muy diluidas en función de los últimos acuerdos nacionales que ha habido, tiene más que ver más que nada con esta posibilidad que el vecino vote gobernantes que le solucionen los problemas. Me parece que hay una demanda por ese lado, estamos capacitados para hacerlo y la gente nos ve de esa manera.

-La política ha entrado en una etapa de descreimiento, de desconfianza, ¿cómo se combina esta premisa con la autocrítica que ha realizado? ¿Hubo un proceso donde tuvo que convencer a la gente de que asumía errores?

-He podido entrar a la casa de cientos o miles de olavarrienses en los últimos 4 meses. Me he encontrado con gente que me invita a su casa, me abre la puerta de su comercio, de su casa. Y he podido conversar cara a cara con el vecino tomando esta decisión y explicándole esta idea de volver a gobernar. Escuchándolo también, con sus demandas. Me da la sensación que este descreimiento respecto de la política nacional, que es real, tiene que ver con la necesidad del olavarriense de confiar en quienes serán sus autoridades locales y abrazarse a esa posibilidad de construir un destino común de la ciudad por encima de lo que pase a nivel nacional.

-¿Cuál es el reclamo más importante? Imagino que debe haber un mix entre lo nacional y también otro tipo de problemáticas.

-El vecino, de acuerdo a los distintos sectores de la ciudad y las localidades, tiene distintos reclamos. Hoy, la síntesis de la situación barrial de la ciudad se da por la seguridad, la necesidad de la nutrición o alimentación de la sociedad, de los chicos y los más grandes sobre todo. Atender correctamente la salud de los olavarrienses, y de devolverle cosas y construir cosas nuevas con cómo superás el presente que está viviendo. Tiene que ver con volcar deporte y cultura en los barrios, salas acordes y atención acorde a las necesidades sanitarias de una sociedad que va perdiendo su obra social, que se vuelca en el sistema público de salud. Eso por un lado. Después, hay una demanda importante de ver qué va a hacer la ciudad en el mundo del trabajo que viene. Esto que te encontrás con miles de pibes que andan buscando, con su título en mano, y no consiguen trabajo. Te encontrás con olavarrienses de 40, 45 años que se quedaron sin trabajo, en algunos casos por decisiones del Gobierno Municipal como fue el cierre del Matadero que no saben qué hacer con su vida. Esto es muy común verlo en la ciudad. Y esto tendrá que tener una solución a nivel nacional con la economía, pero también una decisión local de cómo orientar la capacitación, las inversiones, de cómo atraer las inversiones, cómo pensar el mundo del trabajo del futuro en la ciudad que no va a tener el mismo perfil que ha tenido en los últimos años.

-En esa autocrítica, ¿también apareció la apertura? José González Hueso no es eseverrista “puro” y es el primer precandidato a concejal, siendo que sería Intendente interino en caso de que le toque ganar…

-José Gervasio representa un amplio y tradicional sector del peronismo en Olavarría. Que además no se ha sentido representado ni identificado con la oferta electoral centrada en La Cámpora de la ciudad. Pero también la presencia de Claudia Bilbao es una muestra de apertura a sectores que han sido muy críticos a nuestra propuesta en algún momento, en la gestión. También Fernanda Araneo del GEN, gente que no tiene participación en política y hoy está con nosotros. Y un proceso que no ha sido conocido, pero es un proceso de escucha de todos estos meses. Hemos tenido reuniones con comerciantes, del sector industrial, agropecuario, Olavarría necesita pensarse y repensarse. Lo que le critico al gobierno municipal de hoy es que la ciudad no tiene un rumbo, no saben para dónde va. Esto se logra si hablás con la gente. Vamos a ayudar para encarar la ciudad que viene desde la gestión que pensamos encarar. Olavarría necesita un rumbo muy claro hacia dónde va productivamente, donde hay que invertir, cómo tenemos que organizarnos, estas son demandas que están en la gente, pero saben que estamos capacitados dado que fue lo que hemos venido trabajando todo este tiempo.

-Un tema que ha generado controversia en las propuestas es el Impuesto a la Piedra, curiosamente, los dos que tienen experiencia en el cargo (usted y Galli) coinciden como mínimo en no aumentar la alícuota. ¿Por qué no cree que se deba aumentar y sí cree lo que propone el espacio, “administrarlo de otro modo”?

-Lo que hay que hacer es administrar bien los recursos. Olavarría necesita una administración ordenada y austera respecto a los recursos municipales en general. Ha caído la inversión pública municipal a niveles que jamás Olavarría registra. Mantuvimos entre el 20% y casi el 30% de los recursos municipales como inversiones en obra pública. Esto eran los edificios municipales que se vieron durante los 8 años que goberné, desde la política cultural que tuvimos, la asistencia y la presencia en los barrios, y el desarrollo de la pavimentación, cloacas, agua, gas que tuvimos. Hoy, el promedio va a andar en 12, 13% en toda la gestión Galli. Ahí hay una concepción de la administración de los recursos que es debilitar la capacidad de recursos municipales y mendigar plata a la Provincia. Cuando la Provincia se queda sin plata, te quedaste sin inversión pública. Olavarría deja de ser una ciudad distinta en la Provincia de Buenos Aires a pesar de tener el recurso distintivo que es el Impuesto a la Piedra. Queremos volver a eso.

-¿Y su intención de destinarlo a las localidades?

Mucha gente me pregunta por qué no lo hice cuando era gobierno, y está bien, es correcto, no lo hicimos. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque estamos integrados en una fuerza política con sectores que vienen del peronismo que plantearon esto y entendieron que era posible. Y que es destinar el 50% del Impuesto a la Piedra a las localidades. Y además establecer un mecanismo participativo a la hora de decidir las obras en cada localidad. Cuando vas a Sierras Bayas y te encontrás la situación del pavimento del barrio Químico, del Fonavi o lo que es Villa Arrieta hoy, decís, ¿por dónde empezamos? Pongamonos de acuerdo, establezcamos un plan, son 1100, 1200 millones de pesos al año, y vamos a invertirla en las localidades.

-¿Y con la recaudación? ¿Será mayor?

-Olavarría se verá beneficiada por la producción de cemento, a raíz de la inversión que hace Loma Negra en la ciudad, o sea que ya vamos a ver un crecimiento. Muy importante de los recursos. La pregunta es cómo los vamos a gastar. No sólo en las localidades: Olavarría debe renovar su modelo de desarrollo económico. Para esto tenemos que gerenciar recursos del Impuesto a la Piedra para invertir en investigación, desarrollo e innovación. Esto es fundamental. Lo que no hace el gobierno nacional lo tenemos que hacer desde Olavarría. Para repensar el modelo de desarrollo.

-¿Qué pasa si ganan a nivel local pero no a nivel provincial y nacional?

-¿En qué se ha beneficiado Olavarría en que el gobierno de Cambiemos esté alineado en los tres niveles? Creo que en nada. Yo creo que es una buena experiencia. ¿Qué tuvo Olavarría de distinto? Nosotros con sus más y menos en la relación que tuvimos con Kirchner hicimos el enlace de la ruta 3 y 226, se hizo la doble vía de la 226, ¿qué obra importante hizo la Provincia en estos cuatro años? Dejaron parado un tema que será un elefante blanco como el Polo Judicial, y sí hicieron bien la planta de tratamiento de Sierra Chica, y creo que van a terminar algún día la de Loma Negra. Pero en comparación con lo que hicimos nosotros a nivel nacional, con las idas y vueltas que tuve con Cristina y Scioli, fue mucho mayor a lo que se hizo en estos cuatro años. Además, sinceramente, no tengo ningún temor en ir a pelear los recursos con el presidente y el gobernador que sean.

-¿Qué cree que pasará de acá al 11 de agosto? ¿Qué pensará el olavarriense a la hora de ir a votar?

-Estoy convencido de que el olavarriense reflexiona su voto, será decidido en función de elegir un gobierno que le resuelva sus problemas, y buscará experiencia, renovación y capacidad a la hora de elegir. Nosotros cubrimos esa expectativa en una enorme mayoría de olavarrienses.