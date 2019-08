José Eseverri: “Es un escándalo lo que ha pasado estos 4 años”

Ignacio Cerdera

“Es peor, mucho peor”. Su mirada sobre la situación de seguridad tanto en la ciudad como en la provincia no tuvo grises, todo lo vertido fue más bien atravesado de un tenor oscuro. No vio aspectos favorables en cuanto a la prevención y menos aún sobre el estado en el que dejó las fuerzas de seguridad durante su gestión y cuál es el estado actual.

“Vengo hablando con mucha reserva y cuidado, porque sé que si los ven hablando conmigo tienen problema con el personal policial, y vengo escuchando también lo que le pasa a la policía de Olavarría”, inició José Eseverri su análisis. No obstante, aprovechó para ir a fondo con esto último y plantear qué es lo que sucede con la policía. “Primero fue engañada en cuanto a las promesas electorales provinciales hace 4 años atrás respecto a sus salarios. La segunda cuestión es que les comenzaron a pagar mal las horas Cores en su momento, les pagaron mal las horas PolAd que son las municipales. Hoy los móviles policiales están con dificultades para abastecerse de combustible, tienen una muy lenta renovación de unidades para el patrullaje y una muy lenta renovación del equipamiento, porque ves las gomas con las que andan los patrulleros y te das cuenta lo que pasa”, expuso.

No conforme con ello, ahondó sobre la situación de las fuerzas de seguridad y añadió que “nosotros nunca ahorramos plata en la policía, al contrario, invertimos mucho. Nosotros teníamos permanentemente renovación de móviles, pagábamos las horas PolAd y la policía lo recuerda muy bien, en tiempo y forma, jamás tuvimos un atraso porque sabemos lo que significa para el policía el pago de las horas PolAd y lo que significa los ingresos mensuales que tiene.

Creo que la provincia no está invirtiendo en la policía como corresponde

La perspectiva de los vecinos

Tal cual se expuso líneas más arriba, mucho de lo que relata se desprende de lo que los vecinos le cuentan y también cuestionan. “Hoy tenemos una delincuencia intrabarrial cuyas causas son diversas pero en muchos casos seguramente ligadas al tráfico de drogas y vuelve loco al vecino que labura”.

“Hoy vos ves al vecino que labura, que se va a la mañana a trabajar que deja su casa sola, que le barretean la casa, que se le meten y le afanan el televisor. Esto es lo que no podemos soportar como sociedad, porque te rompe cualquier paz social posible si no hay una autoridad policial y judicial que dé respuestas a lo que al vecino le está pasando”, completó segundos después.

“Lo mismo está pasando en el campo. Hoy te matan un animal en el campo, es un montón de plata que está perdiendo el productor y durante meses no hubo ningún control de la municipalidad en carnicerías por ejemplo, ¿dónde se canaliza esa carne que se roba? Esto lo hemos hablado con productores rurales, con instituciones y demás, falta una dinámica conjunta del accionar policial, judicial y municipal que coadyuve a tener soluciones en muchas situaciones que estamos viviendo”, concluyó.

La droga y el narcotráfico

Si de seguridad se trata la conversación parece derivar por sí sola en el tema del narcotráfico. Eseverri no eludió ese tema sino más bien lo utilizó para dirigir sus dardos más filosos y certeros contra la gestión Cambiemos tanto en lo local como en lo nacional y provincial.

“Es peor, mucho peor”, narró cuando se le consultó acerca del estado de situación que dejó y el que ve hoy cuatro años después. “Creo que en el tema del narcotráfico Argentina tiene una política de marketing policial, claramente, donde ves esas quemas de drogas, allanamientos, dicen que voltean cocinas en el conurbano, pero lo que te cuentan en los barrios no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver”, se quejó.

Si resolver el tema del narcotráfico es revisarle la mochila a los pibitos en el parque Mitre, me parece que estamos esquivando el bulto de lo que tenemos que resolver.

“Las peleas dentro de los barrios están básicamente movilizadas por el tema de la droga. Me parece que hay marketing y mucho cinismo en lo que se dice y no se está cuidando a los pibes, no hay una sola política sanitaria vinculada con las adicciones. Ni en la provincia, ni en la Nación ni en el Municipio”.

“Es un escándalo lo que ha pasado en estos 4 años, un escándalo”, enfatizó. “Esto vos no lo tenías antes en el mapa de la provincia, hoy es una realidad extendida que es un escándalo lo que ha pasado con la droga”, continuó y no se nutrió de casos a gran escala para graficar su postura sino que tomó como ejemplo distritos vecinos tales como Tapalqué, Laprida y General Alvear para ejemplificar sitios donde ha crecido la problemática con el consumo y venta de estupefacientes.

Si algo quedó demostrado con el Polo judicial en Olavarría es que obra que se empieza, no siempre se termina

“Cuando hablamos de políticas sanitarias, nosotros hemos propuesto tener un centro de adicciones. Olavarría necesita tener calidad en la atención de las adicciones, un padre de clase media baja que tiene hoy un pibe que entra en el camino de las adicciones no sabe dónde recurrir, no tiene dónde hacerlo. El que tiene mucha guita lo lleva a Buenos Aires, pero tiene que tener mucha guita para hacerlo, el resto no sabe qué hacer”, se quejó. “No tienen una respuesta local, la Provincia no tiene una sola política de prevención de las adicciones, ¿en manos de quién estamos? Quieren cuidar a los chicos en realidad o hay un mensaje marketinero para decir que hacemos pero no hacemos nada y esto está cada vez peor”, concluyó.

El último apartado fue para la Justicia. “Creo que la situación es complicada”, refirió y comenzó a enumerar los problemas en cuanto a la falta de recursos, tanto materiales como lo puede ser papeles o tóner para impresoras, como humanos ante los cargos aún no cubiertos. “El estado provincial tiene hoy falencias organizacionales muy complicadas, y lo ves hablando con la policía y con funcionarios judiciales”, concluyó.