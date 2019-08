José Eseverri: “La mujer debe encontrar en el Estado municipal respuesta”

Es el precandidato de Consenso Federal para volver a ocupar la Intendencia. Se presenta a sí mismo como abogado. Papá de Agustina, Tomás, Paula y Dionisio. Abuelo de Iñaki. Ex Senador Provincial, ex Intendente Municipal. En diálogo con Infoeme habló también de políticas de género, propuestas para actuar en los casos de violencia y el rol de la salud pública en materia de prevención.

Yesica Guevara

El ex intendente José Eseverri se explayó respecto a políticas de género y aseguró que “fuimos de los primeros municipios en la provincia de Buenos Aires que trabajó en esta línea”. Catalogó de “muy positivo” al movimiento de mujeres que ha tenido un rol protagónico en los últimos años con reclamos en distintas áreas y con la posibilidad “de movilizar a la sociedad e incorporar a la mujer a la vida pública desde otro lugar: desde sus propias demandas”.

Aseguró que “los resabios de la sociedad machista tienen un cimbronazo en el cual el Estado tiene que ser partícipe de acompañar esa línea de pensamiento”. Privilegió “la acción directa” por sobre “el marketing” y lanzó: “hay que dar respuesta concreta a los problemas de la mujer y de los pibes”.

En ese sentido, el Estado municipal tendría un rol activo por ejemplo, en casos de violencia contra la mujer y los hijos, defendiendo la permanencia en su vivienda y no siendo llevados a otro lugar porque “al otro día pasan a ser refugiados”.

Respecto al debate en torno al aborto legal, consideró que fue instalado por el gobierno para generar “una nueva grieta en Argentina” y que es posible que el Congreso resuelva la situación con una Ley que no sea “ni verde, ni celeste”.

Durante su gestión se creó la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género y se repartieron botones antipánico, entre otras medidas. ¿Seguirían con estas herramientas o plantean otras propuestas?

Yo no creo en esto de crear organismos, secretarías, direcciones y demás que después no le sirven a la gente. Me he encontrado con el testimonio de mucha gente que hoy no tiene niveles de respuesta de parte del Estado municipal acorde al nivel de violencia que está viviendo. Lo mismo me pasa con los pibes. Hoy tenés una respuesta dicotómica entre lo que pasa con la Dirección de Género, con lo que pasa con el Servicio Local. Fui autor de la primera Ley de Protección de la Violencia Familiar en el Senado de la provincia, que es un reflejo de la primera Ley que había salido en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con que el Estado debe defender la permanencia de la mujer en esa casa, con los hijos, y entender que el objetivo debe ser cuidar a los pibes y a la mujer.

No solamente la violencia es sobre la mujer sino también sobre los chicos que se crían en un ambiente de hombres golpeadores, que es el 90 % de las situaciones que se conocen.

Hay que trabajar en esa línea y ojalá nos den la posibilidad de volver hacerlo porque sé que es un problema grave, presente en todos los sectores sociales y mucho más en los más vulnerables donde el dinero tiene de parte del hombre golpeador una fuerte capacidad de sostener situaciones que son insostenibles.

¿Se necesita una mayor partida presupuestaria para llevar adelante esta protección por parte del Estado?

No sé lo que están destinando. Jamás he mirado que la plata sea un problema en mi gestión para cuidar a las mujeres. Jamás lo pensé de esa manera y jamás retaceamos recursos para eso. El Estado tiene la obligación de concentrarse en generar políticas que den respuestas a esto y punto. Inclusive llegamos a hacer nosotros un intento de tratamiento –que dicen desde la teoría que son difíciles- con los hombres golpeadores para intentar un proceso de resignificación del hombre y tratar de quitar esa cuestión perversa de cosificación de la mujer que es muy difícil en algunos casos superar.

Desde esta mirada, ¿focalizarían en un trabajo interdisciplinario, ver qué pasa con las causas judiciales, analizar “los tiempos de la justicia”?

Creo que la solución de los problemas de la mujer no puede pasar por ir a hacer una denuncia a la Comisaría de la Mujer. Tiene que pasar por ámbitos civiles donde se le encuentre una respuesta. La sola presencia de ir a buscar a la policía para resolver la cuestión está hablando de que el Estado no vio antes lo que estaba pasando. Es raro que una situación de violencia familiar no tenga expresión de los pibes en la escuela y esto necesita de volver a tener algo que se ha perdido y que es el trabajo en red con el sistema educativo, el Servicio Local, Desarrollo Social de la municipalidad, para estar informados de qué está pasando. Creo que la mujer debe encontrar en el Estado municipal respuesta y en el Servicio Local una respuesta acabada respecto de sus hijos sobre todo.

Otro de los grandes debates actuales tiene relación con el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ¿Cómo se puede abordar a nivel municipal teniendo en cuenta la cuestión de salud pública?

El Congreso va a resolver la cuestión con una ley del aborto que tal vez no sea ni verde ni celeste, sino que tal vez tenga un punto intermedio y creo que el país va hacia eso porque demostraría madurez. Hubo un debate en la Cámara de Diputados que fue muy maduro pero me parece que tiene que haber una resolución de la cuestión en términos del Congreso que dé una respuesta acabada del tema desde el punto de la salud pública. Segundo, hay un protocolo que los gobiernos municipales tienen que cumplir cuando hay un hospital público y me parece que por ahí pasa la cuestión.

¿Cree que -más allá del derecho de los médicos de ser objetores- ese protocolo se tendría que controlar más?

A nadie lo podés obligar en la salud pública a hacer lo que no quiere hacer. Hay derecho a la objeción de consciencia pero también hay obligación del Estado a dar respuesta en los casos que corresponde.