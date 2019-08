Gremios reclaman la revisión de acuerdos salariales

La fuerte devaluación del peso de la semana pasada (cercana a 30%) generó la reacción de los gremios bonaerenses de docentes, médicos, judiciales y estatales. Algunos ya piden la reformulación de los acuerdos que habían sido pactados con el Ejecutivo hasta fin de año, ya que consideran que las condiciones económicas dieron un giro inesperado.

El alza del dólar (hoy cerca de $ 60) y su consecuente traslado a los precios, a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno nacional, preocupa por estas horas a los sindicatos de que representan a trabajadores de distintos sectores de la provincia.

Los docentes que integran el Frente de Unidad Bonaerense (FUDB), quienes en abril arribaron a un pacto salarial con la gestión de María Eugenia Vidal, evalúan por estas horas reclamar que la “cláusula gatillo” se active mensualmente por el impacto en el bolsillo que tendrá la devaluación ante el nuevo escenario económico.

Cabe recordar que luego de un arduo proceso de negociaciones en un tenso conflicto, los docentes finalmente acordaron con el Gobierno un aumento del 15,6% en concepto de recomposición del sueldo perdido en 2018 y un ajuste salarial automático cada tres meses equivalente a la inflación 2019.

El titular de Udocba, Miguel Díaz, señaló que "los docentes no están cubiertos con la cláusula gatillo" y señaló que los educadores no lograron recuperar aún lo perdido en 2018.

Pero la situación no queda reducida solamente al sector de los docentes, ya que la Asociación de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) hará lo propio y le exigirá a la gestión provincial volver a negociar con el sector.

"Solicitamos la reapertura de las negociaciones, en tanto que las condiciones en las que se generó e acuerdo han quedado sobrepasadas por la realidad", le dijo a DIB Fernando Corsiglia, vicepresidente de Cicop, sindicato que a mediados de julio aceptó "en disconformidad" una suba salarial del 34% promedio de bolsillo.

Por su parte, los trabajadores estatales enmarcados en la ley Nº 10.430, arribaron en diciembre pasado a un incremento escalonado (4% desde enero, otro 4% desde marzo, 4% en mayo y 4% en julio) y, en una posterior revisión, el Gobierno les otorgó un 8,5% más.

Tras la feroz devaluación, ATE, el gremio más "combativo" del sector", pidió la "inmediata reapertura de paritarias". En tanto, el "dialoguista" UPCN, según pudo averiguar DIB, tendrá mañana una reunión de Comisión Directiva, en donde definiría "algún pedido".

Caso aparte es el de los judiciales, quienes aún no llegaron a un arreglo con el Ejecutivo y percibieron un aumento del 24,5% de manera unilateral. "Le estamos reiterando a la gobernadora Vidal la necesidad urgente de convocatoria para retomar el diálogo paritario, y que frente al desborde inflacionario no hay otra solución razonable que no sea implementar la cláusula gatillo para todo el 2019 y la recuperación de lo perdido en 2018", expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

