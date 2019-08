Nuevos estrenos en Flix Cinema

Al igual que todas las semanas, Infoeme te trae las películas que se podrán ver en la cartelera de Flix Cinema.

En esta oportunidad, las mencionadas estarán disponibles desde este jueves hasta el miércoles 7.

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS AND SHAW (EEUU / Accion / +13)

JUEVES A DOMINGO: 15:00HS (DOB) / 17:30HS (DOB) / 20:00HS (DOB) / 22:15HS (2D SUB) / 22:30 HS (SUB)

LUNES A MIÉRCOLES: 17:30HS (DOB) / 20:00HS (DOB) / 22:15HS (2D SUB) / 22:30 HS (SUB)



Spin-off the Rápidos y furiosos que tiene como protagonistas a Luke Hobbs (Dwayne The Rock Johnson y Shaw (Jason Statham). Personajes que hasta ahora veiamos enfrentarse en la saga de Rápidos y furiososo.

En esta oportunidad, aparece una nueva amenaza biológica: un hombre llamado Brixton (interpretado por Idris Elba) que fue modificado genéticamente y cuenta con habilidades superhumanas. Para poder rastrearlo, se solicitan los talentos de Hobbs y Shaw que deberán por primera vez trabajar juntos en equipo. A ellos, se le suma la hermana de Shaw, una agente del MI6 (interpretada por Vanessa Kirby de The Crown).



EL REY LEON (EEUU / Aventuras / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 18:00HS / 20:15HS



Simba, un cachorro de león, es el heredero al trono en la sabana africana. Su padre, el Rey Mufasa, de quien aprende todo lo que necesita saber para enfrentar su destino. Pero cuando el malvado tío Scar causa una tragedia para apoderarse del reino, Simba termina en el exilio.

Ahora, con la ayuda de 2 curiosos amigos, Simba iniciará el camino de regreso a casa y reclamará el trono que le pertenece.-



MASCOTAS 2 (EEUU / Infantil / ATP)

JUEVES A DOMINGO: 14:30HS



Secuela de La vida secreta de las mascotas. Max, Duke, Snowball y todas las demás mascotas regresan en una nueva aventura. Esta vez Max visitará por primera vez al veterinario, allí conocerá al Dr Francis y a sus pacientes: otros animales que sufren trastornos de conducta.-



TOY STORY 4 (EEUU / Aventuras / ATP)

JUEVES A DOMINGO: 16:00HS



Regresan Woody, Buzz y todos los amigos...junto a un nuevo integrante: Forky, creado en el primer día de jardin de la pequeña Bonnie. Esta manualidad convertida en juguete, se declara a sí mismo como “basura”. Pero Woody intentará mostrarle por qué debería aceptar llamarse juguete.

Cuando Bonnie lleva a todo el grupo a su excursión familiar, Woody termina en un inesperado desvío que incluye un reencuentro con su vieja amiga perdida Bo Peep. Tras estar por su cuenta durante años, el espíritu aventurero de Bo se contradice con su delicado exterior de porcelana. Woody y Bo se dan cuenta de que se convirtieron en personas muy diferentes en lo que respecta a la vida como un juguete, pero pronto descubren que esa es la menor de sus preocupaciones.-



BTS: BRING THE SOUL (KOR / Musical / ATP)

MIÉRCOLES 7: 20:15HS



El grupo BTS regresa al cine con este documental que sigue a la banda el día después al último concierto que brindaron en su gira por Europa. Los miembros contarán anécdotas de sus vivencias en la gira, y su interacción con sus fans.