Allanamiento: “La policía entró a mi casa como si fuésemos ladrones y somos gente laburante”

Carlos Santellán es vecino del barrio Belén y este martes su domicilio fue uno de los objetivos de una serie de allanamientos que se realizó en Olavarría en el marco de la investigación en una causa por “Abigeato”.

Hoy Santellán dialogó con Infoeme y repudió fervientemente el accionar de los efectivos policiales durante el procedimiento. “Entraron a mi casa como si fuésemos unos ladrones y somos gente laburante”.

Al momento del allanamiento “yo estaba trabajando, me avisó mi hermano que la policía estaba rompiendo la puerta de mi casa, ubicada sobre avenida Emiliozzi al 5000, con un fierro. Pedí permiso y vine de inmediato”.

En la vivienda “estaba mi esposa y mi hijo durmiendo. Entraron de forma sumamente violenta, ingresaron encapuchados y mi esposa quedó en shock, demasiado asustada”, continuó detallando a este Diario.

A su hijo, que dormía, “lo sacaron de la cama esposado y lo llevaron hasta la cocina de rodillas. Peor que a un ladrón cuando él es un trabajador, no tiene ningún antecedente”.

A Carlos no lo dejaban entrar “yo la escuchaba a mi esposa gritar y no podía hacer nada. La policía me amenazó con ‘cagarme a palazos’ si intentaba hacerlo y tuve que quedarme en el lugar. No entendía nada de lo que estaba pasando. Al rato salió otro efectivo, un poco más tranquilo, y me explicó algunas cuestiones”.

Muy conmovido y enojado, añadió que “tanto los agentes como el fiscal Lucas Moyano entraban y salían, hacían lo que quería en mi casa, haciendo caso omiso a lo que nos pasaba. Una tomada de pelo total, ensuciaron a mi familia, mi hijo y mi hija tienen muchas amistades y esto que pasó les afectó muchísimo”, sentenció con respecto a las consecuencias que les dejó el operativo.

Con respecto al resultado del allanamiento -autorizado por el titular del Juzgado de Garantías N° 2 Carlos Villamarín y llevado a cabo por personal de la Subcomisaría de Sierras Bayas, grupo GAD, CPR, Comisaría Primera Olavarría, Policía Científica y Local-, dijo: “No encontraron nada en mi casa, en el freezer tenía unos trozos de carne cerdo pero ellos buscaban vacuna. Científica les tuvo que aclarar que no era lo que buscaban y ordenó que volvieran a guardarla en la heladera para que no perdiera la cadena de frío. Se presentó hasta la persona que me vendió el cerdo”.

Agregó que “de acá se llevaron una cuchilla, que utiliza mi esposa para cocinar, y una chaira de mi hijo que es ex empleado del Matadero Municipal” como también incautaron “los teléfonos celulares de mi esposa e hijo”.

Fue contundente y afirmó que “esto no va a quedar así”. “Me asesoré con un abogado y denunciaré en Fiscalía a la brevedad todo lo que sucedió. Traumatizaron a mi familia, estamos indignados. Reclamaré todo como tiene que ser, me da mucha impotencia”.

Andrea, la esposa, también contó cómo fue la situación y qué sensaciones le quedaron. “Lo que pasó fue de terror, esta mancha no te la saca nadie, adelante del barrio y de nuestras familias quedamos como unos delincuentes. Es muy injusto todo esto”.

Quedó ‘traumada’ por la explosión que se sintió cuando abrieron la puerta. “En ese instante se me pasaron mil cosas por la cabeza, jamás imaginé eso. Hoy no me podía bañar, miraba por la ventana del miedo, fue terrible. Se me nublaba la mente”.

Al culminar la entrevista reiteró: “No nos merecemos esto, somos buena gente, trabajadores, ni un solo antecedente policial. A mi hijo lo trataron como a un ladrón. Le decían que si no se callaba se lo llevaban, no entendíamos nada. Comprendemos el trabajo de la fuerza de seguridad, pero la forma tan violenta no la toleramos”.