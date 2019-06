Ferro – Racing: lo destacado en un “finde” con mucho fútbol

El pasado martes se realizó la reunión semanal de la Liga de Fútbol de Olavarría y se programó el fin de semana donde se destaca el inicio de la final de los Play-Off del Torneo Apertura en Primera División.



En la reunión encabezada por Mario Paternó se oficializó que el partido de Ferro Carril Sud y Racing se jugará a las 15:00 del domingo y también que no tendrá partido preliminar ya que las Reservas jugarán por separado.



Además se programó la 6º fecha de Inferiores, el inicio de los Play-Off de fútbol femenino y la Campaña que se jugará en Muñoz. Por otra parte, se acordó que los cambios realizados en el reglamento de juego, implementados a partir de la Copa América que se está desarrollando, se harán efectivos en la LFO a partir del próximo torneo.



Entre los temas resonantes dentro del ámbito deportivo y tras varias idas y vueltas, se comunicó que el partido de ida de la final de Primera, entre Ferro C. Sud y Racing, irá el domingo a las 15:00, en el Domingo Colasurdo, con ambas parcialidades.



Por otra parte, se dispuso que por cuestiones operativas relacionadas al operativo policial del mencionado encuentro, el partido entre San Martín y El Fortín, de Reserva, se dispute en Sierras Bayas y no como preliminar de choque definitorio entre “carboneros” y “chairas”. El cotejo comenzará a las 13:00, en el Pozo Serrano y tampoco será preliminar cuando la final se traslade al Buglione Martinese.



El cronograma completo de las actividades reguladas por la Liga de Fútbol de Olavarría anuncia:



Inferiores

El Fortín vs Loma Negra - Sábado 10:30

San Martín vs. Racing - Jueves 27 19:00 en 10 y 9. // Sábado 13:00 en 7 y 6.

Ferro C. Sud vs. Sierra Chica - Sábado 11:00

Embajadores vs. Luján - Sábado 11:00

Estudiantes vs. Hinojo - Se postergó al martes 9

Miércoles 3

San Martín vs. El Fortín B - 19:00

Estudiantes B vs. Luján - 18:00

Ferro C. Sud B vs. Hinojo - 19:30

Racing A vs. Embajadores B - Est. CAE - 19:30

Racing B vs. Embajadores A - Est. CAE - 21:00



Alevines:

Domingo en el campo deportivo Club Estudiantes desde las 10:30 estarán presentes el local, Embajadores, El Fortín y Racing.



Fútbol Femenino

Domingo 30 en Estudiantes

09:45 Racing vs. Loma Negra

11:00 Ferroviario vs. Pueyrredón

12:15 CEF N°100 vs. Ferro C. Sud

13:30 Tres Hermanos vs. Muñoz

14:45 Provincias Unidas vs. Luján

16:00 Nicolás Avellaneda vs. El Fortín.

Final de Sub15 fue postergada.



Campaña

Santa Luisa vs. Espigas

Iturregui vs. 16 de Julio

Muñoz vs. Crotto



Entre tanto temas, la Subcomisión de Fútbol Femenino anunció la visita del cuerpo técnico de la selección juvenil. El próximo 5 y 6 de julio estarán en nuestra ciudad miembros del cuerpo técnico de las selecciones juveniles de fútbol femenino de la Asociación de Fútbol Argentino que realizarán una jornada práctica en la cancha de Embajadores y otra de capacitación en un lugar a definir.



Por último, se anunció, que a partir del mes de agosto la Escuela de Entrenadores de Menotti comenzaría a dictar el curso en Olavarría.



Fuente: Prensa LFO