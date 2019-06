Ezequiel Galli: “Nunca haría política con el hambre de la gente”

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Faltan, exactamente, 6 días para el cierre de listas. Todos arrojan pistas, el intendente Galli no es la excepción. No da nombres, pero si muchas características de su primer precandidato a concejal. No duda: buscará un diputado provincial de Cambiemos. Y muestra sus primeros lineamientos de campaña.

En un largo diálogo a solas con Infoeme, deja mensajes hacia afuera, pero también hacia dentro de su espacio político. Las definiciones serán a último momento, así como también las definiciones de su espacio, Juntos por el Cambio.

-Estamos a un paso del cierre de listas, ¿cómo es este proceso de armado de listas, de cierre de la nómina de candidatos?

-Es un trabajo de reuniones, conversaciones incesantes. Es distinto al 2015, también al 2017. En 2015 era una apuesta, pensando en 2019, y estábamos convencidos de que íbamos a ganar las elecciones, de hecho lo hicimos. En 2017 también fue distinto porque no formaba parte de la lista. Es la primera vez que me toca presentarme como candidato para poder renovar el mandato. Con mucho trabajo, tratando de no descuidar la gestión y seguir trabajando para el armado.

-¿Ya tiene definido algún candidato, o al menos quién encabezará la lista de concejales?

-Definido 100% no está. Lógicamente tengo algunos nombres, pero no está definido. Es muy difícil pensar en un primer candidato, hay muchas especulaciones innecesarias, se habla mucho de qué puede pasar en 2021. Si me presento como candidato será por los cuatro años, esa es mi intención. Eso es lo que pretenden los vecinos.



-Pero… ¿una pista, algo?

-Mi idea es que el primer candidato a concejal sea de mi confianza, que sea alguien de mi equipo, que esté conmigo codo a codo trabajando y que pueda tener la tranquilidad que cuando me pida licencia por lo que fuere que me reemplace correctamente en el cargo. Pero siempre pensando en que voy a estar los cuatro años que me elija la gente, si es que me eligen. Se ha especulado mucho con que en 2021 se pueda llegar a pensar en un cargo legislativo, pero no va a pasar, no está dentro de mis ideas. Trato de respetar el mandato de los vecinos y es muy sano. Está todo abierto, parece que falta poco pero estamos en conversaciones y negociaciones. Será una definición de último momento.

-Habla de que el candidato puede ser de su gestión, ¿en qué se basa para que un dirigente integre la nómina?

-Hay que pensar en una lista con dos opciones: que uno gane o que uno pierda. Hay que pensar en candidatos que, probablemente, vengan a trabajar a la gestión posteriormente, como pasó con Luciano Blanco, que encabezó la lista de concejales de 2015 y ahora trabaja conmigo en la gestión. Y si no es así, porque no nos toca renovar el mandato, tengan una buena tarea en el Concejo Deliberante. Por eso es difícil y complejo. Por eso la idea es que sea gente que está conmigo desde el primer momento, acompañando, y siendo parte de este gran equipo de trabajo.

-¿Qué diferencias ve en la campaña como “opositor” (la de 2015) y esta campaña, que lo tendrá como oficialismo local?

-Recordá que estuve desde fines de 2013, cuando Mauricio (Macri) gana las intermedias y en el mismo acto dice que será candidato a presidente en 2015, empecé a caminar y recorrer con mucho tiempo disponible, porque le quitaba tiempo a mi trabajo y caminaba y recorría, tocábamos timbre en las casas, en los barrios. Hoy es difícil, no dispongo del mismo tiempo y tengo una responsabilidad en la gestión y hay que seguir el día a día sin descuidar las cuestiones que van surgiendo en la Municipalidad. Proyectamos una campaña muy corta e intensa, hasta el 11 de julio mi tarea será trabajar y gestionar recorriendo las obras que estamos haciendo, seguir trabajando como intendente, y los últimos 30 días antes de las PASO, y los 30 días antes de octubre si, encarar todo en modo campaña y pensando en contarle a la gente o mostrarle qué es lo que hicimos y qué es lo que queremos seguir haciendo, y además porqué nos deberían volver a acompañar en estas elecciones. En 2015 más que como oposición nos mostramos como alternativas. No criticamos lo que se estaba haciendo mal sino lo que queríamos hacer nosotros. Claro ejemplo era salir a decir a la gente que queríamos hacer obras “de afuera para adentro” y fue lo que hicimos. La gente sabe que cumplimos en ese sentido y trabajamos mucho para los barrios de la ciudad que tenían postergaciones en infraestructura.

-¿Las obras que han realizado, y que han tratado de reflejar en estos meses, tendrán protagonismo en la campaña?

-No, no solo las obras. Siempre fueron materia pendiente en muchos barrios, las vamos a mostrar, pero tenemos mucho para contar en materia de Transparencia, vinculado a las obras en la generación de empleo por la incesante cantidad de obras que hicimos en cuatro años. Es muchísimo. Me pasa cuando recorro las obras, charlo con los trabajadores que nos dicen “no aflojen con las obras que con esto tenemos trabajo” y podemos llevar el plato de comida a las casas por estas obras. ¿Cuántas empresas han surgido a partir de llevar adelante obras? Por lo cual eso es parte de lo que le queremos contar a la gente. El trabajo que hicimos en Modernización y Transparencia es importante para el vecino. Haber sido como uno de los 10 Municipios más transparentes del país es una política de Estado de apertura de datos y gobierno abierto que la gente valora muchísimo. Los trámites que se pueden hacer en las casas sin necesidad de ir hasta el Municipio. Son muchas cosas. Las obras son el caballito de batalla porque al vecino que le llegó el gas, el agua, la cloaca, el pavimento…en el barrio Eucaliptus dijeron que nunca se imaginaban que el Estado se acordaría de que viven ahí. Y hoy tienen un barrio con los servicios, pavimentado. Del otro lado dicen “con las obras no se come” y no. Pero darles dignidad a la persona que no está pasando bien, por lo menos le cambias la vida y es lo que tenemos que hacer.

-El contexto social y económico es totalmente distinto a lo que sucedió hace 4 años, ¿cómo espera la recepción del vecino, con nuevos reclamos y distintas miradas sobre la realidad?

-Es contarle al vecino y correrle el eje de discusión. Si nos ponemos a repasar en el último gobierno kirchnerista la economía no andaba para nada bien. Había inflación, cepo cambiario, la economía estaba estallada. Y de golpe y porrazo parece ser que la economía anduvo mal en los últimos 18 meses. La realidad es que venimos viviendo una inflación promedio en los últimos 50 años de 60 y pico de puntos. La inflación es un problema estructural en Argentina. Tenemos que plantearle al vecino si queremos seguir teniendo un país con libertad de prensa, con justicia independiente donde hacen las cosas mal tienen que pagar por sus delitos. O queremos volver al país donde la Justicia tenía “la pata en la cabeza” o donde los medios eran azotados por tener pauta. El gobierno nacional ha hecho más rutas que los últimos 100 años. Y solamente en 4. La seguridad vial, ¿es parte de la discusión? Las cloacas, el agua corriente también. Obviamente que todos queremos que la economía mejore, tenemos la inflación ahora en baja, leve pero baja. Tener un dólar estabilizado, una economía abierta al mundo y un país abierto al mundo.

-Hace algunas semanas un dirigente opositor dijo que en Olavarría hay 70 comedores sociales, y que es un número que salió del Municipio: ¿esto es así? ¿Cómo trabajan en este tema?

-Da tristeza ver que se hace política con la gente que está pasando hambre. Es patético. Poner energías en politizar el hambre es algo que realmente me da mucha pena. Venimos trabajando en ese tema, tenemos 1900 familias asistidas en el Municipio, tenemos 13, 14 trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan en los barrios, y abordan las situaciones que tenemos. Tenemos identificados y abordados por el Estado 13 comedores los cuales tenemos nominalizados, y absolutamente todo registrado como debe ser. Cuando uno ve que salen los punteros barriales a quejarse de que el Municipio está generando hambre, hay que pensar que la mecánica que se utilizaba antes era darle los bolsones de comida al puntero barrial, y hace lo que se le ocurra. Nosotros los sacamos de la zona de confort. Dejamos de darle el bolsón de comida al puntero político y estamos yendo directamente a la casa de la gente con un trabajador social, a analizar la realidad socioeconómica de esa familia. En algunos casos estamos subsidiando alquileres, porque son madres solteras que falleció su marido, tienen otras problemáticas como una separación, o tienen hijos con alguna discapacidad. Todo lo que tenemos que abordar como Estado se hace, y está abordado con responsabilidad, porque el bolsón de comida ahora va a la familia, no al puntero político para que vaya adonde se le antoje.

-¿En qué sentido cree que molesta?

Cuando le sacas esa posibilidad al puntero la posibilidad al puntero de hacer política con la comida, obviamente le va a molestar. De darle más a algún vecino y vincularlo políticamente. Cambiamos esa mecánica, fue una gran decisión, porque hoy cada uno de los vecinos de Olavarría que pagan sus impuestos pueden venir a la Municipalidad para ver a quién se está ayudando con sus impuestos, porqué, hay informes, qué le damos todos los meses, a quién colchones, zapatillas, chapas, bloques. Esa es otra, en 2015 nos decían que a los vecinos les daban techos enteros y los vendían. Entonces, ¿eso es hacer política o malversar fondos públicos? A cada familia que le damos una bolsa de cal, una de cemento, chapas, tirantes, bloques o lo que sea, vamos y controlamos que se utilice como corresponde. Estas cosas molestan al puntero barrial, a quienes en la gestión anterior repartían a diestra y siniestra todos los recursos del Estado…estoy convencido de que lo que estamos es lo que corresponde, estamos acompañando a las familias que la están pasando mal, y que nunca -antes me corto las dos manos- haría política con el hambre de la gente.

-¿Deberán intensificar el trabajo en seguridad vial? Brindaron cifras positivas en torno a accidentes, pero siempre aparecen variables que complican esas cifras, como el mal estacionamiento de acoplados…

-Los números positivos también fueron para defender la instalación de mesetas en el ingreso a las rotondas. Antes las rotondas eran chicanas del semipermanente de Olavarría. A raíz de que fuimos colocando mesetas en las rotondas, la idea era tener el 100% de las rotondas cubiertas, pudimos observar que bajaron un 85% los accidentes con heridos en las rotondas. En materia de seguridad vial siempre falta mucho, siempre. El tema de los acoplados siempre fue un problema y lo tuvimos dentro del radar. Olavarría no tiene una playa de camiones como debe tener. La inversión que se debe hacer para tener una playa de camiones ideal que la ciudad mereces es altísima: estamos hablando de cerca de 100 millones de pesos para hacer algo como la gente, como corresponde y como merece la ciudad. Pero bueno, creo que es un error, se habló de modificar la ordenanza…no tenemos que salir a modificar las cuestiones a raíz de los hechos. Tenemos que tener una planificación, que es lo que estamos haciendo, y tenemos que seguir trabajando para aumentar la seguridad vial. Las cosas que están pasando generalmente tienen una vinculación con el exceso de velocidad o el consumo de alcohol o estupefacientes. No te puedo explicar la cantidad de licencias retenidas que tenemos por exceso de alcohol. Y siguen saliendo alcoholizados a manejar. Va a llegar un momento que la gente se va a dar cuenta. Somos hijos del rigor, tenemos que aumentar los controles, pero insisto: no tenemos que, después de un hecho consumado, salir corriendo a hacer modificaciones, tenemos que tener bien en claro cuál es la política en materia vial.

-Otro de los temas que estimo lo tiene abocado es lo que sucede con la Séptima Sección, ¿cómo se vienen dando las negociaciones, las charlas? ¿Espera tener un diputado provincial olavarriense de su fuerza?

-Uno siempre espera que Olavarría tenga un senador y un diputado, que no pasó en el 2015. La lista de diputados quedó sin gente de Olavarría, y creo que este año tenemos otro protagonismo. Luego de demostrar que tenemos el 45% de votos en 2015 y 2017, este año esperamos tener el mismo resultado y sabemos que tracciona en la lista seccional. Mi intención es que haya un diputado de Olavarría. Pero siempre soy de pensar siempre en el espacio, si es el primer, segundo o tercer lugar me es indistinto. Siempre que sea para mejor para el espacio, bienvenido. Todo será materia de negociación. Quiero poner sobre la mesa las intenciones que tiene nuestra ciudad y lograr que Olavarría tenga un diputado por los próximos 4 años. Lo que pase en el cierre serán negociaciones.

-El diálogo con el sector de la UCR que quizás tuvieron diferencias en el último tiempo, ¿sigue abierto? ¿O tomó la decisión de ir con el sector radical que los acompaña desde su gestión?

-El diálogo sigue abierto. Ayer tuvimos una reunión por ese tema. Estoy trabajando con un gran sector del radicalismo, que están vinculados tanto al Concejo Deliberante como al Poder Ejecutivo. El Secretario de Gobierno (Ernesto Cladera) es radical, mi subsecretario de Desarrollo Económico es radical, la presidenta del Consejo Escolar es radical, tanto Celeste (Arouxet) como Martín (Lastape) y José Luis (Arguiñena) son radicales y están trabajando dentro del bloque Cambiemos. Esto es de diálogo permanente. Hay que ser amplios.

-Está claro dónde se ve el 10 de diciembre de 2019, no se lo voy a preguntar. Ahora, ¿cómo se ve, cómo lo imagina?

-No me gusta hacer futurología, te puedo contestar cómo me gustaría verme: renovando el mandato por cuatro años más, volviendo a jurar como intendente de la ciudad. Me gustaría acompañar a un legislador olavarriense asumiendo como diputado, sería muy importante para la ciudad. Lógicamente, de los cinco concejales que quedan en el HCD podamos lograr que ampliemos ese número y no sé si tener la mayoría automática, es algo que nunca me gustó, no es sano para la democracia. Con 9 concejales consensuamos muchas cosas buenas para la ciudad, con matices, idas y vueltas, tiempos largos, breves. Creo que vamos a poder mantener este número de concejales, si podemos ampliarlo mucho mejor. Y estará representado por concejales de diversos sectores. Abre el abanico de la discusión, y abre la posibilidad del consenso también.