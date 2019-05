Roberto Tassara: “La escuela de Ciencias de la Salud merece ser Facultad”

El rector de la Universidad Nacional del Centro fue una de las presencias destacadas en la mañana de este lunes, cuando se llevó a cabo el acto de inauguración de nuevas aulas en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud. La ocasión sirvió para que se proclame no sólo sobre esas obras, sino también de la realidad de la Unicen y su opinión acerca del futuro de la Escuela de Ciencias de la Salud.

En la mañana de este lunes se llevó a cabo la inauguración de dos nuevas aulas en la Escuela de Ciencias de la Salud. Del acto protocolar, además de referentes de esa casa de altos estudios, también tomó parte el rector de la Universidad Nacional del Centro, Roberto Tassara, quien previo al acto formal dialogó con los medios periodísticos olavarrienses.

Sin dudas las expectativas están depositadas en la asamblea que se realizará durante el mes de junio, donde se discutirá si la Escuela de Ciencias de la Salud pasa a ser Facultad. Tassara no eludió las preguntas sobre ese tema y enfatizó que esa posibilidad “es un hecho más que trascendente”.

“Es como el escudo de una universidad. Se mira mucho a las universidades a través de las Facultades de Ciencias de la Salud, creo que es importante hacia la sociedad también, porque a veces hay gente que escucha la palabra escuela y no le da quizás la misma trascendencia, más allá que el estudio es el mismo y el título es el mismo”, continuó.

“Más que merece ya la propia escuela ser facultad, y la propia universidad merece una facultad como la de Ciencias de la Salud”, subrayó segundos después a medida que repasaba “merecimientos” tales como una importante cantidad de egresados, las tareas de investigación y posgrado, por solo mencionar algunos.

“Incertidumbre”

También se manifestó acerca de la situación de la Universidad Nacional del Centro en materia de recursos. Inclusive la inauguración de esas aulas sirvió no sólo como puntapié, sino también como ejemplo, ya que señaló que primero habían sido incluidas en el marco de un programa a nivel Ministerio del Interior pero que debió realizarse con “fondo de reserva propio” debido a que ese programa fue cortado. “Hace dos años que las Universidades no tenemos la posibilidad de contar con infraestructura nueva”, expuso.

“Era imprescindible traer las aulas”, continuó explicando acerca de por qué se decidió hacer uso de recursos propios y destinarlos a esta obra. “Era indispensable hacerlo”, completó.

La ocasión sirvió de disparador para dar cuenta de la situación financiera de la Universidad. “Incertidumbre es la palabra que nos viene rodeando”, señaló. En su análisis enumeró la falta de precisiones acerca sobre diversos aspectos, entre los que incluyó la falta de resolución de la paritaria docente. “Hoy por hoy estamos pensando que vamos a tener déficit, que la reserva que uno tiene lo estamos usando como garantía de poder llegar a fin de año”, añadió. “Está todo igual que hace un año”, sentenció.

“Estamos ante un panorama de falta de financiamiento importante, lo cierto que si al menos se supiera que no vamos a tener nada uno se prepararía para eso, pero no sabemos a qué atenernos. Hoy estamos con que desde el ministerio acordamos cosas, que son razonables, porque son lógicas, pero no tiene financiamiento”, declaró.

Por último, dejó en claro que al concluir su mandato dejará la banca como rector y ubicó como posible sucesor a su actual segundo, el vice rector Marcelo Alba, quien también estuvo en nuestra ciudad en las últimas horas.